Francesco Totti e Ilary Blasi, chi è Alessia? ''La persona che faceva da tramite tra Ilary e l'amante''

Francesco Totti tira in ballo Alessia, parrucchiera di Ilary Blasi, parlando del tradimento dell’ex moglie. Ma chi è?

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a far discutere, sopratutto dopo l’ultima e scioccante intervista che l’ex capitano giallorosso ha rilasciato, parlando del tradimento della moglie. Nel raccontare la sua versione dei fatti, Totti ha menzionato la parrucchiera Alessia, ma chi è colei che faceva da tramite tra Ilary e il suo presunto amante?

Totti-Blasi: chi è la parrucchiera Alessia?

Il racconto si infittisce, nuove rivelazioni mettono in discussione la versione più accreditata, per poi ribaltare tutto nuovamente. Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, affidando a due comunicati ufficiali e separati il compito di rivelare al mondo la fine del loro matrimonio e di questa favola durata vent’anni. Nel corso dell’estate sono apparse tantissime foto di Totti al fianco di Noemi Bocchi e l’ex capitano giallorosso è stato accusato di aver intrecciato una nuova relazione, causa della fine del matrimonio con Ilary.

Quest’ultima ha viaggiato moltissimo, nel corso dell’estate, mostrando l’immagine di una donna che non si piega alla sofferenza, anche se chi l’ha incontrata l’ha trovata arrabbiata per quanto accaduto, come ha raccontato anche Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, Totti ha rotto il silenzio e ha rilasciato un’intervista fiume al Corriere della Sera sul rapporto con l’ex moglie, accusandola di aver tradito per prima confermando poi la love story con Noemi.

“Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

Totti ha confermato di non aver tradito per primo, addolcendo la storia con riferimenti al fatto che come marito avrebbero senza dubbio potuto fare di più per la crisi di coppia, e ha tirato in ballo Alessia, ovvero la parrucchiera della Blasi. Ma chi è costei? Alessia Solidani è una famosa hair-stylist di Roma, amatissima da tantissime star come Michelle Hunziker e Sabrina Ferilli con le quali si è lasciata immortalare su Instagram.

A proposito del presunto amante di Ilary, invece, Totti non ha voluto dire esplicitamente il nome ma ha ammesso che si tratta di una persona appartenente ad un mondo molto diverso dal suo. Si tratta di Cristiano Iovino? Il personal trainer non ha fatto parola sulla questione, dopo essere tirato in ballo più di una volta, ma il dubbio persiste. Nel frattempo, Blasi ha replicato la vetriolo alle parole di Totti.