Francesco Chiofalo: "Qualsiasi cosa pubblico, arrivano insulti e minacce, basta!"

Gossip TV

Dopo il video di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci in cui comunicavano di essere rimasti in buoni rapporti, il 35enne romano e la Drusilla, erede della dinastia Gucci, sono interventi sui social contro gli hater.

Dopo il video di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci in cui comunicavano di essere rimasti in buoni rapporti, il 35enne romano e Drusilla, erede della dinastia Gucci, sono interventi sui social contro gli hater.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci presi di mira dall'odio social

Qualche settimana fa, Chiofalo aveva annunciato la fine della sua storia d'amore con Drusilla Gucci e successivamente ci sono stati botta e risposta velenosi sui social, in cui entrambi manifestavano un acceso rancore l'uno nei confronti dell'altra. Due giorni fa, tuttavia, l'ex coppia ha postato un video su entrambi i propri profili Instagram annunciando di aver fatto pace e di voler restare in buoni rapporti, nonostante la rottura.

"Premetto che non ci siamo rimessi insieme però dato che sembrava che dovessimo farci una guerra socia", ha dichiarato Francesco "Abbiamo deciso di parlarci, di confrontarci e di risolvere le cose fra di noi. Siamo maturi e ci vogliamo bene. E’ una persona importante, con cui ho passato degli anni…Infatti abbiamo deciso di non levarci il ‘segui’ da Instagram. Non leveremo le foto di coppia, non leveremo i reel di coppia perché lei fa parte dei miei ricordi, fa parte del mio passato."“Anzi, consigliamo di non lasciarvi con l’odio, di non farvi le guerre. Noi lo stavamo per fare ma abbiamo riflettuto“, ha aggiunto Drusilla.

Il video dell'ex coppia è stato travolto dalle critiche e dagli insulti che spesso prendono di mira soprattutto Chiofalo per la sua eccessiva voglia di apparire e di essere al centro dell'attenzione mediatica (in passato sono state tante le vicende che lo ha coinvolto e ha sempre testimoniato tutto sui social).

In seguito dunque ai commenti, il 35enne romano ha dichiarato:

"Sono schifato e arrabbiato. Ormai mi trovo nella situazione che qualsiasi cosa pubblico sul mio profilo viene sommerso di commenti negativi. Insulti, parolacce, fandonie di ogni genere e anche minacce. Mi sono stancato di tutto questo degrado e sinceramente voglio levarmi 2/3 “sassolini dalla scarpa”. Questo pomeriggio nelle mie storie pubblicherò un video in merito a questa situazione perché sono veramente stanco di tutto questo. E voglio dire quello che penso. Ormai nella nostra società il 90% delle persone sono frustrate, insoddisfatte, ciniche, cattive, insensibili e anche violente…Sono veramente preoccupato e mi chiedo dove andremo a finire così"

Anche Drusilla ha deciso di intervenire sulla questione con queste parole:

"Io non capisco che problemi psichiatrici abbiano certe persone per insultare perché sono rimasta in buoni rapporti con Francesco, anche se ci siamo lasciati. Non ho capito, dovevamo andare ad alimentare le pagine di cronaca nera? Era meglio se ci si accoltell*va? E’ sbagliato promuovere un messaggio di pace, invece che di violenza? Ma come state messi? Siete così piccini intellettualmente parlando che non riuscite a contemplare la possibilità di non vivere nell’odio ma di aver rispetto per gli altri."

Siete così disabituati a ciò che di buono può esserci al mondo che dovete per forza vedere finzione in due ragazzi che decidono di finire un rapporto in modo amichevole. Provo una gran pena per voi. Che ormai la rabbia e la frustrazione siano alla base della nostra società è evidente dai commenti che fate. Commenti che più che altro descrivono la vostra persona. Perché io mai e poi mai andrei a commentare i contenuti di persone che non conosco in un modo così meschino, siano personaggi pubblici o meno. Quindi, i ridicoli siete voi. Spegnete il telefono, fatevi una vita. Magari vi passa la rabbia."