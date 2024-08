Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: "Abbiamo scelto di volerci bene anche se la nostra storia è finita"

Gossip TV

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono immortalati insieme sui social per annunciare di aver fatto pace dopo gli ultimi recenti scontri.

Il 35enne romano Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island e La Pupa e Il Secchione, qualche settimana fa, ha annunciato al fine della sua relazione Drusilla Gucci, figlia di Uberto e Stefania Gucci pronipote del fondatore della prestigiosa casa di moda.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: "Abbiamo deciso di non levarci il ‘segui’ da Instagram"

Nel suo messaggio, Chiofalo ha chiesto rispetto per la situazione difficile che entrambi stanno affrontando. Ha rivelato che lui e Drusilla si sono lasciati definitivamente, sottolineando che non torneranno mai più insieme. Ha accennato a eventi molto gravi accaduti di recente, che per il momento ha scelto di non condividere, rimandando a un possibile futuro racconto. Ha inoltre menzionato che, nel corso degli anni, ci sono stati molti retroscena che il pubblico non conosce. Purtroppo, la separazione è avvenuta in pessimi rapporti. Nonostante ciò, ha dichiarato di aver sempre dato il massimo per far funzionare la relazione e di non avere rimpianti. Ha infine ribadito la richiesta di rispetto, ricordando che, dopo tanti anni passati insieme, questo è un momento molto difficile e fonte di grande dispiacere per lui.

Dopo questo annuncio, tra "Lenticchio" e Drusilla ci sono stati diversi botta e risposta velonosi in cui entrambi hanno lanciato accuse, facendo emergere rancori e astio di ogni tipo. Oggi, tuttavia, i due ex fidanzati hanno condiviso un video sui rispettivi profili social, annunciando la fine di ogni dissapore e di voler vivere questa rottura in maniera pacifica senza farsi la guerra.

"Eccoci qui. Premetto che non ci siamo rimessi insieme però dato che sembrava che dovessimo farci una guerra social…Abbiamo deciso di parlarci, di confrontarci e di risolvere le cose fra di noi. Siamo maturi e ci vogliamo bene. E’ una persona importante, con cui ho passato degli anni…Infatti abbiamo deciso di non levarci il ‘segui’ da Instagram. Non leveremo le foto di coppia, non leveremo i reel di coppia perché lei fa parte dei miei ricordi, fa parte del mio passato."

“Anzi, consigliamo di non lasciarvi con l’odio, di non farvi le guerre. Noi lo stavamo per fare ma abbiamo riflettuto“, ha aggiunto Drusilla. "Sai che sei la prima ragazza con cui non mi lascio in cattivi rapporti? Quindi, ragazzi, se ci sono riuscito io ci potete riuscire anche voi. Non vi lasciate in cattivi rapporti" ha concluso Chiofalo che in passato ha avuto due lunghe relazioni che non sono terminate nel migliore dei modi. Una con Selvaggia Roma con la quale ha partecipato a Temptation Island, l'altra con l'ex gieffina, Antonella Fiordelisi.

Il video in questione è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

In un mondo dove ormai l’odio e la rabbia fanno da padroni, noi abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso, di volerci bene anche se la nostra storia è finita. All’inizio ci siamo fatti prendere dal momento e dalla rabbia, poi abbiamo capito che era un comportamento stupido e corrosivo. I rapporti col tempo si modificano, prendono altre strade. Non per questo devono sfociare nell’ira, nella vendetta e nel rimorso. L’amore può trasformarsi in amichevole bene. Il nostro consiglio è di non concludere i rapporti con odio, il mondo ne è già pieno. Fate la differenza, dimostrate che c’è ancora speranza, che si può maturare ed arrivare a capire che si può vivere la fine di un rapporto nel rispetto reciproco e nella civiltà. Abbiamo sbagliato e abbiamo imparato che con l’odio non si va da nessuna parte, anche se si è ex