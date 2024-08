Francesco Chiofalo disperato, non potrà più viaggiare fuori dall’Italia dopo il cambio colore degli occhi

Gossip TV

Il 325enne romano, Francesco Chiofalo, non può lasciare l’Italia dopo aver deciso di cambiare il suo colore degli occhi, l'intervento di cheratopigmentazione, la delicata costosa operazione a cui si è sottoposto ad aprile per cambiare il colore dei suoi occhi, dal marrone all'azzurro chiaro.

Francesco Chiofalo: "Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio del colore degli occhi non posso più lasciare il paese"

Questo cambiamento, secondo quanto ha rivelato Chiofalo, impedirebbe all'ex protagonista di Temptation Island di lasciare l’Italia. Il motivo risiede in problemi legati ai documenti d’identità. In un post condiviso su Instagram, Francesco Chiofalo ha spiegato come il cambiamento del colore dei suoi occhi abbia invalidato i suoi documenti, poiché le informazioni non sono più aggiornate.

"Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio del colore degli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal paese. Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri… attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi. Per cui l’unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti “dovrebbe essere ” quello di rifare totalmente tutti i documenti… Oggi vado all’anagrafe e alla mia circoscrizione (mi ha voluto accompagnare per forza mia madre) per capire se mi fanno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri. Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita… staremo a vedere… naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto. Non posso stare senza documenti."

Non cessano mai i problemi per Lenticchio. Di recente ha comunicato la fine della sua storia con Drusilla Gucci (con la quale ha poi deciso di rimanere in buoni rapporti) e ancor prima, dopo l'intervento agli occhi, è stato ricoverato d'urgenza in seguito ad un attacco epilettico che gli ha causato anche problemi alla vita. Anni fa, Chiofalo si è sottoposto ad un delicatissimo intervento per asportare un tumore al cervello.