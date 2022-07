Gossip TV

Francesca Pascale e Paola Turci: nozze il 2 luglio tra l'ex di Berlusconi e la cantante

Gossip scatenati per l'unione civile tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci, in programma sabato 2 luglio a Montalcino. Cosa si sa della cerimonia.