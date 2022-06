Francesca Fialdini: Vita privata, curiosità, gossip sulla presentatrice

Gossip TV

Conosciamo meglio la conduttrice e giornalista Francesca Fialdini!

Scopriamo qualcosa in più sulla Fialdini, la presentatrice di Da noi... A ruota libera!

Francesca Fialdini: Il privato e la carriera della giornalista e conduttrice Rai

Francesca Fialdini nasce in Massa, in Toscana, sotto il segno della Bilancia, l'11 ottobre del 1979; ha quindi 43 anni. Mentre studia a Roma Scienze della Comunicazione, per guadagnare dei soldi presta la sua voce per degli audiolibri. La carriera della Fialdini inizia ufficialmente nel 2004, lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana.

L'anno dopo arriva in Rai, prima come inviata e poi come conduttrice di A sua immagine su Rai 1. Dal 2008 al 2012 presenta Videozine, una rubrica di cinema e serie TV su Fox. Dal 2010, inoltre, la Fialdini conduce il programma di cultura letteraria Cultbook - Storie su Rai 2, e, insieme a Roberto Zampa, presenta anche il programma radiofonico Un'estate fa su Rai Radio 1. Dal 2012 è l'inviata di Fictionmania, su Rai Premium. Nello stesso anno la Fialdini conduce il Premio Strega con Luca Salerno su Rai 1, e dall'anno dopo affianca Fabio Volo al timone di Volo in diretta su Rai 3. Dal 2013 presenta la rubrica settimanale di cinema Moviextra su Rai Movie, e le prime due puntate di Movie Talk su Rai Movie.

Sempre nel 2013 la Fialdini è al fianco di Tiberio Timperi alla conduzione di Unomattina in famiglia su Rai 1, per poi approdare a Unomattina, che presenta con Franco Di Mare. Nel 2016 pubblica il romanzo Il sogno di un venditore di accendini. Tra il 2017/2018 la Fialdini diventa la conduttrice de La vita in diretta, al fianco di Marco Liorni, e viene riconfermata anche per la stagione successiva, ma stavolta al fianco di Tiberio Timperi.

Dal 2019 è la padrona di casa di Da noi... a ruota libera, su Rai 1, e di Fame d'amore, su Rai 3. Dal 2020 la Fialdini presenta Milledonne su Rai Radio 2, mentre dal 2021 conduce Radio 2 a ruota libera. Nel 2022 è al fianco di Francesco Gabbani in Ci vuole un fiore, nuovo show di Rai 1 a tema green.

La Fialdini ha dichiarato di essere sentimentalmente impegnata con Milo, un medico odontoiatra di Lecco. I due dovrebbero stare insieme dal 2019. Di lui, la Fialdini ha detto soltanto:

Vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo in senso stretto né a quello dell’informazione.