Dopo l'intervista del padre Cristiano al Corriere Della Sera, arrivano le parole di sua figlia, Francesca De Andrè.

Dopo le recenti dichiarazioni della figlia Francesca sulle grave violenze fisiche e psicologiche subite dal suo ex fidanzato, Cristiano De Andrè ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua in un'intervista concessa al Corriere della Sera.

Francesca De Andrè, la replica alle parole del padre Cristiano: "Vergognoso"

Il noto cantautore, figlio di Fabrizio De Andrè, ha rilasciato parole piuttosto dure nei suoi confronti, confermando se non altro che i rapporti tra loro sono ancora piuttosto tesi.

È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto.

Francesca, secondogenita di Carmen de Cespedes, la prima moglie di Cristiano, da molti anni ormai ha rivelato di non avere più la sua famiglia vicino. Dopo le dichiarazioni del cantautore ligure, la De Andrè poi intervenuta per ribattere alle parole del padre. “Vergognoso, che falsità” ha dichiarato la ragazza, per poi ricondividere un articolo su di lei rilasciato da The Pipol in cui ha aggiunto: