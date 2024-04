Francesca De André commenta la sentenza contro l'ex fidanzato: "Pena troppo lieve"

Gossip TV

L'ex fidanzato di Francesca De André, Giorgio Tambellini, è stato condannato a tre anni e tre mesi con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate più un risarcimento provvisionale di oltre 15mila euro.

Condannato l'ex fidanzato di Francesca De André

La nipote del celebre cantautore ligure ha denunciato l'ex fidanzato a seguito di diversi episodi di violenza che sono stati tutti documentati. Nell'aprile del 2022, Francesca De André è stata salvata da una vicina di casa che l'ha vista a terra con il volto tumefatto nell'appartamento in cui conviveva con Tambellini. A seguito dei fatti, era scattato un divieto di avvicinamento da parte dell'ex fidanzato.

A due anni di distanza dai fatti – come riportato dal quotidiano toscano Il Tirreno – il pm Paola Rizzo aveva chiesto una condanna a 4 anni. Gli avvocati della difesa Enrico Marzaduri e Andrea Balducci, nel frattempo, hanno annunciato che faranno appello. Poco dopo la lettura della sentenza, Francesca De André, ha dichiarato a La Nazione di non essere soddisfatta della sentenza: “Una condanna troppo lieve secondo me. Faremo appello e procederemo anche in sede civile. Non finisce qui“

La De André all'epoca dei fatti, ha condiviso un'immagine delle sue condizioni del giorno dell'aggressione.