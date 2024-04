Francesca De André: “Alcol, droga, botte”, le nuove rivelazioni sull’ex fidanzato, Giorgio Tambellini

Gossip TV

Francesca De André, intervistata dal Corriere della Sera, ha aggiunto nuovi retroscena sul suo rapporto con l'ex fidanzato, condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate.

Francesca De André: "Fuori da tribunale il mio ex fidanzato mi ha seguita in bici e inveiva contro di me"

L'altro ieri, mercoledì 3 aprile è arrivata la sentenza dal tribunale di Lucca che lo ha ritenuto colpevole dell'accusa da parte del celebre cantautore ligure. Tambellini è stato denunciato in seguito a ripetuti atti di violenza ai danni della De André, uno dei quali è stato testimoniato sul suo profilo ufficiale, quando nell'aprile del 2022, si è mostrata con il volto tumefatto dopo che l'ex fidanzato l'ha aggredita in casa.

A due anni di distanza dai fatti, Giorgio Tambellini è stato condannato a tre anni e tre mesi più un risarcimento provvisorio di 15 mila euro. La De Andrè ha commentato che la pena è stata anche troppo lieve e farà appello tramite i suoi legali, Gianluigi Tizzoni e Paolo Pieragostini.

Ma almeno sono state accertate penalmente le sue responsabilità. Ora andremo avanti in sede civile”, ha spiegato la ex concorrente del Grande Fratello al Corriere della Sera. La nipote di Faber ha raccontato al quotidiano di averlo rivisto in aula:

“Onestamente, lui non mi crea più alcun problema. Mi ha fatto solo pena. Al processo ha cercato ancora di negare , sostenendo che le lesioni sul mio corpo me le ero procurate da sola. Argomentazioni da persona disturbata. Fuori da tribunale mi ha seguita in bici e inveiva contro di me. Purtroppo, e lo dico alle donne, non possiamo confidare nemmeno sull’intelligenza di persone del genere. Se ho paura di lui? Per niente. Semmai è lui che deve avere paura di me”

La De André ha parlato del rapporto con lui, caratterizzato dalla sua gelosia e l'abuso di stupefacenti.

"Capisco le donne che spesso non trovano la forza di denunciare - ha proseguito - Ma una volta che è partita l’inchiesta non mi sono più fermata. Nessuna pena o risarcimento sarà mai congruo rispetto alle sofferenze che ho patito Quel giorno, pensavo di morire. Lui venne colto in flagrante e furono a i carabinieri a procedere d’ufficio. Mentre ero svenuta fu lui stesso a chiamarli con il mio cellulare raccontando che mi stavo picchiando da sola”.