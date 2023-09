Francesca Cipriani e il Marito pronti a fare l’Amore davanti alle telecamere? Le parole spiazzanti

Gossip TV

Francesca Cipriani è una donna felice grazie al marito Alessandro, con il quale è disposta a mettersi a nudo a L’Isola dei Famosi.

Francesca Cipriani e il marito Alessandro sono pronti a candidarsi come nuova coppia a L’Isola dei Famosi. La maggiorata più famosa del piccolo schermo vorrebbe tanto volare in Honduras, e rivela che non le farebbe paura vivere la sua intimità davanti alle telecamere. Del resto la spiaggia non sembra essere il luogo già strano in cui la coppia si è amata appassionatamente.

Francesca Cipriani spiazza, cosa farebbe davanti a tutti

Esplosiva, dinamica, completamente innamorata del marito Alessandro e pronta a mettere su famiglia, Francesca Cipriani è senza dubbio un personaggio televisivo amatissimo da tanti telespettatori. La maggiorata, nel corso degli anni, ha preso parte a diversi programmi e reality, come il Grande Fratello Vip dove ha ricevuto anche la tanto attesa proposta di nozze, e ha dimostrato di avere tante fragilità e un buon cuore. Finalmente moglie di Alessandro ormai da circa un anno, Francesca ha raccontato al settimanale Mio la sua voglia di intraprendere un nuovo percorso di coppia in Tv, possibilmente come naufraga de L’Isola dei Famosi. La soubrette era stata già protagonista del programma ambientato in Honduras in passato, e ora è pronta a fare il bis con suo marito. ma come affronterebbe l’eventualità di dover condividere davanti alle telecamere la sua intimità?

“Beh, il reality è reality, per cui penso che faremmo ciò che ci sentiremmo di fare in quel momento. Magari in maniera appartata, senza esibizionismi.”

La coppia è decisamente molto spumeggiante e piena di passione, tanto che Cipriani ha rivelato al settimanale di aver fatto l’amore con Alessandro in un bagno di ospedale, sul camioncino del marito e in altri posti decisamente poco privati. Francesca e Alessandro, dunque, sarebbero disposti a mettersi in gioco al 100% nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che si mormora non sarà più condotta da Ilary Blasi. La presentatrice romana, dopo il flop delle ultime stagioni, sarebbe stata scartata e al suo posto Piersilvio Berlusconi cerca un nuovo volto in grado di ristabilire il giusto share del programma. Sarà quello di Simona Ventura, storia conduttrice de L’Isola? La presentatrice ha spiegato cosa ne pensa di questa eventualità, con grande dispiacere dei fan che vorrebbero vederla nuovamente al timone del reality show di Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.