Francesca Chillemi torna single, rumors sulla crisi con Stefano Rosso: ecco la verità

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono lasciati definitivamente? Ecco i rumors sulla crisi di coppia e sul nuovo fidanzato dell'attrice di Viola come il Mare.

La vita privata di Francesca Chillemi torna al centro del gossip negli ultimi giorni a causa della presunta crisi con il compagno Stefano Rosso, che avrebbe portato alla scelta di dirsi addio e a un nuovo amore per l’attrice siciliana. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa è successo alla protagonista di Viola come il Mare.

Francesca Chillemi torna single?

Attrice amatissima nonché icona di bellezza, Francesca Chillemi ha iniziato ad essere al centro dei pettegolezzi durante le riprese della prima stagione di Viola come il Mare e la sua vita privata non è più uscita dai riflettori del gossip. Durante le riprese della fiction, infatti, la vicinanza e l’alchimia che si è creata su set con Can Yaman hanno fatto pensare a molti che tra i due attori ci fosse del tenero, nonostante Francesca sia impegnata dal 2015 con Stefano Rosso. È stata colpa dei gossip sul flirt con Yaman se nel corso della seconda stagione della fiction i due sono apparsi sempre meno insieme fuori dal set, così da non dare adito ad ulteriori voci sul loro conto?

Questo non è chiaro ma è certo che i rapporti si siano freddati e chissà cosa accadrà durante le riprese della terza stagione, ufficialmente confermata dagli showrunner. Stefano e Francesca sono apparsi nuovamente insieme ad eventi mondani e privati, e così la presunta crisi sembrava essere ufficialmente rientrata - se mai ci fosse stata poi - con la consapevolezza del loro duraturo rapporto unito dall’amore per la figlia Rania. Ora, tuttavia, giungono novità importanti e sembra che Chillemi sia tornata single!

Chillemi e Stefano Rosso tra crisi e nuovi amori

Archiviato il caso Can Yaman, tornano al centro della scena del gossip Francesca Chillemi e il suo storico compagno Stefano Rosso. Dopo che l’attrice ha saltato i festeggiamenti del compleanno del suocero, ai quali invece è sempre stata presente. Dal settimanale Mio arriva un’indiscrezione che spiega tutto, secondo la quale la coppia sarebbe in crisi e avrebbe deciso di lasciarsi, per poi tentare il tutto per tutto per tenere la famiglia unita.

“Secondo alcuni rumor ci sarebbe aria di crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso. L’attrice e l’imprenditore, insieme dal 2015 e genitori di una figlia, Rania, starebbero affrontando una presunta separazione […] Pare che i due si stiano impegnando per risolvere i loro problemi”.

Insomma, Chillemi e Stefano si sono lasciati? Secondo questa segnalazione ancora no, anche se in procinto di mettere alle strette il loro rapporto. Secondo i gossip riportati da Deianira Marzano, invece, la protagonista di Viola come il Mare avrebbe addirittura già un nuovo fidanzato, ovvero Eugenio Grimaldi rappresentante dell’omonimo gruppo di trasporto marittimo.