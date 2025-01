Francesca Chillemi in crisi con Eugenio Grimaldi? Emerge un retroscena assurdo

Gossip TV

È crisi tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi? Emerge un retroscena sulla coppia e su tensioni che hanno portato i due ad un passo dalla rottura.

Cosa succede tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi? La coppia ha ufficializzato la relazione pochi mesi fa, dopo la rottura ufficiale tra la bellissima attrice siciliana e lo storico compagno Stefano Rosso, ma ora sembra che la situazione si sia incrinata. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi, cosa succede?

Per lunghi anni, Francesca Chillemi ha fatto coppia fissa con l’imprenditore Stefano Rosso dal quale ha avuto una bellissima bambina, Rania, ma la relazione ha iniziato piano piano a scricchiolare proprio in concomitanza con le riprese dalla prima stagione di Viola come il Mare e il gossip sul rapporto speciale che si era creato con Can Yaman, suo co-protagonista nella fiction Mediaset. L’attore turco e l’ex Miss Italia hanno sempre negato ogni tipo di coinvolgimento emotivo, nonostante il feeling tra loro fosse evidente anche lontano dalla telecamere, e dopo qualche mese sembrava essere rientrata anche la crisi tra Chillemi e Rosso. Poi, qualche mese fa, l’attrice siciliana ha deciso di mettere definitivamente fine alla relazione decennale per poi uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato, Eugenio Grimaldi. La coppia ha trascorso insieme un’estate caldissima e passionale, finendo paparazzata insieme in vacanza, ma sempre cercando di mantenere un certo riserbo sul rapporto, forse anche per non turbare la figlia dell’attrice siciliana.

Mentre è chiaro che con Yaman non ci sarà mai nulla di più che un bellissimo rapporto lavorativo, con grande dispiacere delle fan che per un momento avevano creduto possibile una love story tra loro, Francesca e Eugenio sono apparsi molto innamorati e presi dal rapporto, tanto da fare già le dovute presentazioni nella facoltosa famiglia dell’imprenditore. Ora, tuttavia, un nuovo gossip riporta una forte crisi di coppia scatenata da una riflessione nostalgica pubblicata da Grimaldi su Instagram, che avrebbe fatto infuriare l’attrice. Ecco i dettagli sul gossip.

Francesca Chillemi pronta a lasciare Eugenio Grimaldi?

Dopo una lunga estate d’amore e piena di passione sembra che vi sia un crisi in atto tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi. Ma cosa è successo? A far luce sull’accaduto ci ha pensato Gabriele Parpiglia che ha raccontato della tensione che si è scatenata recentemente tra la bella attrice siciliana e l’imprenditore a causa di un post pubblicato da lui nelle sue Ig Stories. Le parole scelte da Eugenio, infatti, non sarebbero state apprezzate da Francesca dal momento che avrebbero potuto essere interpretate da tutti come una conferma della crisi tra di loro.

“Crisi rientrata. Lei ha fatto la pazza dopo quel post che lui ha pubblicato. E lui è rientrato subito da Abu Dhabi dove si teneva il gran premio ippico della coppa del mondo che suo fratello Guido ha vinto. Ha rimediato con un altro post smielato con lei”.

Questa la testimonianza raccolta sul web dal giornalista, che chiarisce cosa è successo e come Grimaldi si è fatto perdonare da Chillemi per queste parole che l’hanno fatta infuriare. Insomma, crisi rientrata e tutto procede per il meglio. Nel frattempo, Francesca si prepara a tornare nei panni della giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale nella terza stagione di Viola come il Mare, attesa questo anno su Canale 5, al fianco di Can Yaman che riprenderà invece il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir.