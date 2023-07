Francesca Chillemi festeggia il Compleanno, Can Yaman grande assente: non le fa nemmeno gli auguri!

Gossip TV

Can Yaman cada in un silenzio assordante nel giorno del compleanno di Francesca Chillemi. Per la bella siciliana neppure una piccola dedica Instagram.

Francesca Chillemi ha spento le candeline, festeggiando con un vestito sensuale animalier e un grande sorriso stampato sul volto i suoi 38 anni. Grande assente, nonostante la ripresa del set di Viola come il Mare avrebbe dovuto riunirli, Can Yaman che si dimentica anche di fare gli auguri social alla collega. Maretta in vista?

Can Yaman dimentica Francesca Chillemi, compleanno da rifare

Lite sì o no, quel che è certo è che tra Francesca Chillemi e Can Yaman niente è più come prima. I due attori, protagonisti della fiction Viola come il Mare, avevano intrecciato un rapporto molto forte nel corso delle riprese della prima stagione, mostrandosi complici anche fuori dal set e diventando oggetto di diverse paparazzate, per poi approdare più affiatati che mai sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Mentre alcuni continuavano a sostenere che Chillemi avesse perso la testa per l’affascinante e sensuale turco, altri erano certi che tra i due vi fosse una semplice e naturale alchimia professionale.

Ipotesi su ipotesi, fino a quando Yaman non ha totalmente preso le distanze dalla collega e dal progetto della fiction di Canale 5, volando in Ungheria per girare El Turco, nuova serie tv presto disponibile su Disney +. Non una parola da Can su Francesca o sul futuro del suo personaggio, il tenebroso e prestante ispettore capo Francesco Demir, fino a poche settimane fa quando l’attore ha confermato il suo ritorno sul set di Viola come il Mare per girare la seconda stagione. Mentre si diffonde un nuovo clamoroso gossip sulla relazione con Demet Ozdemir, Francesca festeggia i suoi 38 anni con un grande sorriso sul volto e un meraviglio abito leopardato che abbraccia le sue curve mozzafiato.

Piedi scalzi, capelli sciolti e selvaggi e la schiena scoperta che mette in bella mostra il suo copro, Chillemi è radiosa anche se all’appello mancano gli auguri di buon compleanno di Can Yaman. Tutti si sono resi conto che l’attrice ha condiviso con gioia gli auguri social dei suoi più cari amici e collaboratori, tra cui spicca quello del compagno Stefano Rosso confermando così che i due sono ancora sentimentalmente legati nonostante le indiscrezioni su una galoppante crisi, dovuta proprio al rapporto con Yaman. L’attore turco, invece, sparisce totalmente da Instagram e non si spende per la sua compagna sul set, destando non pochi sospetti. È vero che i due si sono certamente incontrati per lavorare e dunque Can potrebbe avere fatto gli auguri di persona, ma è strano che non le abbia dedicato un pensiero come l’anno precedente. Cosa è successo tra Francesca e Can?