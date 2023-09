Francesca Chillemi e Demet Ozdemir, triangolo pericoloso a Venezia con Can Yaman

Gossip TV

Francesca Chillemi e Demet Ozdemir si ritroveranno entrambe a Venezia per un’improntante premiazione. Cosa farà Can Yaman?

In occasione della premiazione Premio Kinéo durante il Festival del Cinema di Venezia 2023, Francesca Chillemi e Demet Ozdemir si incontreranno allo stesso evento nella splendida cornice della città lagunare, dove si mormora che ci sarà anche Can Yaman pronto ad ufficializzare la relazione con la collega turca. Stiamo, dunque, per assistere ad un triangolo pericoloso?

Francesca Chillemi e Demet Ozdemir insieme, cosa farà Can Yaman?

Nuovi colpi di scena per le fan di Can Yaman. In questi giorni le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide che ha fatto boom di ascolti su Canale 5, si sono interrotte per permettere alla protagonista Francesca Chillemi e ai creatori di recarsi a Venezia e ritirare un prestigioso premio. Nella cornice dell’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, infatti, si terrà domani la premiazione per il Premo Kinéo, vinto sia dalla fiction con Chillemi e Yaman sia dall’attrice in prima persona.

La miglior attrice in una serie italiana è Francesca Chillemi per Viola come il Mare, si legge tra i vincitori annunciati e per la migliore serie italiana sarà premiata proprio Viola come il Mare. Insomma un bel traguardo per la siciliana e tutto il cast, ma anche un’occasione unica per gli affamati di scoop. Nello stesso giorno, alla stessa premiazione, si suppone a poche poltrone di distanza da Francesca, ci sarà anche la bellissima Demet Ozdemir, invitata a ritirare il premio vinto per la sua interpretazione ne La Ragazza e l’Ufficiale.

Nelle ultime ore si è mormorato che a Venezia ci sarà anche Can Yaman, tornato al fianco di Demet dopo una brusca rottura nel 2020 e il riavvicinamento degli ultimi mesi, seguito al divorzio della bellissima attrice turca. Sembra che Yaman e Ozdemir facciano sul serio questa volta, tanto da essere pronti ad ufficializzare la relazione davanti ai riflettori, e dunque quale migliore momento del patinato red carpet di Venezia? Sebbene non vi sia stato nulla di comprovato tra loro, è noto che anche per Can e Francesca si parlò di un breve flirt, di una sbandata della attrice siciliana per il collega, che portò poi a discussioni e all’allontanamento. È indubbio che, rispetto all’anno precedente, Can e Francesca non sono più così vicini e complici e molti si chiedono se vi siano ancora dei rancori legati a problemi di cuore. Se così fosse sarebbe davvero interessante assistere all’incontro di questo triangolo amoroso durante la premiazione del Premio Kinéo, che li vedrà tutti presenti in sala. Cosa accadrà?