Fedez torna a parlare della sua malattia: "Giornata importante"

Nuovo annuncio del rapper che ha ha ringraziato tutti per il sostegno, rivolgendo un pensiero ai suoi figli.

Fedez è tornato sui social dopo il drammatico annuncio in lacrime in cui ha informato tutti della sua malattia e di dover affrontare un periodo di cure importante. Ieri, il rapper ha ringraziato tutti per il grande sostegno, rivolgendo anche un pensiero ai suoi figli, Leone e Vittoria: "Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale: grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo" ha scritto Fedez su Instagram.

Non è ancora chiaro quale sia la malattia che è stata diagnosticata al cantante. Qualche anno fa, Fedez aveva confessato di essere affetto da demielinizzazione, un problema che riguarda la guaina che avvolge le fibre del sistema centrale rallentando gli impulsi nervosi la cui degenerazione può provocare la sclerosi multipla. Ma si tratta per ora solo di un'ipotesi perché non il cantante ha ancora reso noto nulla.

I fan sono tutti con il fiato sospeso in attesa di ulteriori aggiornamenti in seguito all'annuncio di ieri. Dopo il video in lacrime del cantante, si sono susseguiti centinaia di messaggi di sostengo da parte di tutto il mondo dello spettacolo e non solo. Per citarne solo alcuni, tra gli altri, Emma Marrone, Levante, Mara Venier, Giuliano Sangiorgi, Michela Giraud, Antonella Clerici. Su Twitter, dopo l'annuncio, il nome del cantante e il tag Ferragnez è entrato in trend topic nel giro di un'ora.