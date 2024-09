Fedez pubblica il nuovo singolo e non manca una frecciatina all'ex moglie Chiara Ferragni

Gossip TV

Fedez non manca di lanciare una frecciatina a Chiara Ferragni anche nel suo ultimo brano. Ecco cosa ha detto!

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è stato oramai ufficializzato: la coppia, infatti, iniziato le pratiche per la separazione che scioglierà in maniera definitiva la loro unione. E, mentre l'influencer sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Silvio Campara, come suggeriscono i rumors, il rapper pubblica un nuovo singolo e al suo interno non mancano le frecciatine contro l'ex moglie.

Fedez pubblica un nuovo singolo: al suo interno non manca una frecciatina contro Chiara Ferragni

Fedez non è nuovo al dissing contro la moglie, dato che già in Sexy Shop, il singolo estivo realizzato in collaborazione con Emis Killa, il rapper non manca di lanciare alcune frecciatine contro Chiara Ferragni. E, mentre il divorzio diventa sempre più concreto, il rapper non sembra voler voltare del tutto pagina, continuando a togliersi sassolini dalle scarpe, scagliando diverse frecciate all'ex moglie e al coinvolgimento nel caso Balocco.

L'ultimo singolo pubblicato, DiCaprio, scritto insieme a Niky Savage, ha già scatenato diverse polemiche, proprio a causa dei palesi riferimenti all'influencer, nonostante Fedez abbia negato. La collaborazione con il collega era stata già annunciata ad agosto e i fan erano curiosi di conoscere di cosa parlasse la canzone.

In DiCaprio una ragazza che studia moda all'istituto Marangoni spera di trovare un ricco fidanzato che la porti a Capri in Maserati, ma come canta Fedez, lui non è certo Leonardo DiCaprio e nella seconda parte del brano, cantanta da Niky Savage, il rapper lancia diverse frecciatine all'ex moglie, come si legge nel testo che vi riportiamo qui sotto:

"Vuole andare a Capri, ma io non sono Io non sono DiCaprio

Troppe pupe vogliono andare in cabrio

Troppe buche, sfondo la Murciélago

Medusa d’oro sotto la tuta camo

C**** un c*** a panettone, ma non è Balocco

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco

Non parlare male di chi ti tira le orecchie

Bella Fedez, f*** alle ex"

Fedez e Chiara Ferragni: iniziate le pratiche per la separazione

Nessuna speranza di riappacificazione per i Ferragnez: dopo mesi dal loro addio, la coppia ha iniziato le pratiche per la separazione. A riportare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che svela che i due si sarebbero formalmente incontrati per discutere della fine del loro matrimonio. In un clima teso e marcato da una forte freddezza da parte di entrambi, i coniugi Ferragnez hanno raggiunto un primo accordo.

Stando a ciò che riporta il giornalista, Chiara Ferragni ha rifiutato il contributo economico di Fedez per il mantenimento dei figli, giudicandolo inadeguato e dichiarando che se ne sarebbe fatta carico completamente. Il rapper contribuirà alle spese mediche e scolastiche e avrà diritto di vedere i figli a fine settimana alternati.

In merito, Parpiglia ha riportato: "Chiara, si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’. Insomma Chiara, alza il muro dimostrando di non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante . Fedez, pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop. Inoltre il cantante potra’ vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge con i weekend alternati e pernotto in casa di lui. Un altro punto che mette fine alla parola e all’unione de i Ferragnez. E la vita dei due continua … ma da separati sempre più lontani.