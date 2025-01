Fedez perde 50mila followers su Instagram dopo le rivelazioni di Chiara Ferragni

Gossip TV

Dopo che Chiara Ferragni ha confermato che le dichiarazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti di Fedez durante il loro matrimonio erano vere, il rapper ha perso di credibilità verso il pubblico e sui social ha avuto una forte ripercussione, perdendo oltre 50mila followers nel giro di poche ore.

Il caso Fedez-Chiara Ferragni continua a infiammare il web: l'imprenditrice digitale ha confermato che le dichiarazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti del rapper durante i 7 anni di matrimonio erano vere, provocando un polverone mediatico e sui social che ha portato all'ex marito alla perdita di oltre 50mila followers su Instagram.

Fedez perde 50mila followers dopo le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Fabrizio Corona ha rivelato che il grande amore di Fedez è sempre stato Angelica Montini, stilista e proprietaria di un brand di moda a suo nome, che il rapper avrebbe continuato ad amare anche durante il matrimonio con l'influencer. Le dichiarazioni di Corona hanno scioccato i fan, dato che sembra che Fedez fosse disposto ad abbandonare Chiara Ferragni all'altare il giorno delle loro nozze se solo lei gliel'avesse chiesto.

"Cinque minuti prima di salire sull'altare era in bagno, nascosto, e sapete con chi parlava?Con Angelica, le diceva 'ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto" ha raccontato nel suo video l'ex re dei paparazzi. Dichiarazioni che hanno turbato i fan del rapper, ma che in mancanza di ulteriori prove sono state presto messe da parte. Questo fino alla sera di mercoledì 29 gennaio, quando Chiara Ferragni ha deciso di rivelare la verità, confermando in un lungo messaggio sui social quanto Corona aveva rivelato.

Su Instagram, l'influencer ha pubblicato la sua versione dei fatti, dichiarando che aveva inizialmente deciso di non rivelare nulla perché voleva mettere al primo posto il benessere dei suoi figli e tutelarli, ma ora non riusciva più a restare in silenzio. Nel suo sfogo, Chiara Ferragni ha rivelato di aver sopportato per tanti anni una situazione, quella del suo matrimonio, che anche se non era rosea e scevra di problematiche, l'aveva comunque spinta a fare di tutto perché funionasse, perché "per me l'amore era questo sacrificarsi".

L'imprenditrice digitale ha aggiunto di essere passata sopra a continue mancanze di rispetto e atteggiamenti sbagliati per proteggere la sua famiglia e che anche quando Fedez ha deciso di troncare la loro relazione, improvvisamente, lo scorso febbraio, ha preferito tacere e non replicare ai numerosi commenti velenosi che circolavano su di lei.

Fedez: crollo sui social dopo le parole dell'influencer

Nel suo sfogo, Chiara Ferragni ha poi confermato che i tradimenti di cui aveva parlato Fabrizio Corona erano veri e che la relazione con la sua amante proseguiva dal 2017: "Federico mi ha chiamata qualche giorno prima di Natale 2024 e, ben consapevole di parlare con me, ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante, che proseguiva dal 2017. Mi ha anche confessato che, pochi giorni prima del nostro matrimonio, aveva pensato di non sposarmi ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente".

Le sue parole hanno sollevato un polverone mediatico non indifferente e che ha mostrato le sue prime conseguenze sui numeri di followers dell'influencer e del rapper milanese. Nel giro di poche ore dalla confessione di Chiara Ferragni, come ha riportato Trash Italiano, Fedez ha perso 39mila followers, un numero che è salito di molto nelle ore successive. Al contrario, l'influencer ne avrebbe guadagnati altrettanti, trovando così da parte del web una forte solidarietà.

"Dopo le storie della Ferragni l'unica cosa sensata mi sembra questa" ha scritto su X un utente, mentre anche altri followers hanno deciso di togliere il segui al profilo del rapper, ritenendo che il suo comportamento sia stato indegno.