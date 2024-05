Fedez: "In questo brano tutti si aspettavano che avrei insultato mia moglie"

Gossip TV

Durante il release party in occasione del suo nuovo singolo "Sexy Shop" , Fedez ha colto l'occasione di parlare dei presunti riferimenti del brano nei confronti della sua (ex) moglie Chiara Ferragni.

Fedez parla del suo nuovo brano: "Mi dispiace deludere chi si aspettava altro, mia moglie è la madre dei miei figli"

Il rapper milanese ha lanciato il suo nuovo singolo interpretato insieme ad Emis Killa uscito a mezzanotte del 30 maggio e ha immediatamente creato un'inevitabile attenzione mediatica relativa soprattutto alle note faccende di cuore di Fedez. Se qualcuno si fosse chiesto se nel testo del brano potessero esserci tracce della Ferragni, la risposta è no. Parola di Federico Leonardo Lucia, in arte, Fedez.

Durante il party di lancio organizzato per celebrare l'uscita del singolo, Fedez ha voluto specificare che nel suo brano non c'è alcun riferimento a Chiara Ferragni.

"Ovviamente tutti si aspettavano che in questo brano insultassi mia moglie, ma non intendo partecipare a questo gioco. Per me, mia moglie è la madre dei miei figli e mi dispiace deludere coloro che si aspettavano altro..."

Dichiarazioni che il rapper aveva fatto anche qualche ora prima dell'uscita di "Sexy Shop" al quotidiano La Stampa:

"Credo di aver scritto le barre più rispettose e precise che potessi fare riguardo al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo ed esclusivamente rispetto perché non ho nulla da rimproverarle ed è giusto così. Non ho certo intenzione di gettare fango sulla madre dei miei figli, Leone e Vittoria. Lo stesso non vale per chi le è stato vicino. Su di loro non avrò pietà"

A tal proposito, nel testo della hit di Fedez ed Emis Killa, si legge un chiaro riferimento a chi, nel corso degli anni, è stato vicino alla Ferragni: "Per ogni tua amica assetata di fama" . Il rapper sembra voler ribadire che alcune figure vicinto alla moglie non erano del tutto disinteressate e sincere e inoltre possono averla persino danneggiata come nel caso del suo manager -Fabio Maria Damato - per cui Fedez non sembra mai aver avuto una particolare simpatia.