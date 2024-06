Fedez e Chiara Ferragni: "la situazione è grave" parla Fabrizio Corona

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, nel podcast Mondo Cash, ha dichiarato di aver parlato con Fedez affermando che la situazione tra il rapper e Chiara Ferragni sarebbe particolarmente delicata.

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, nel podcast Mondo Cash, ha dichiarato di aver parlato con Fedez affermando che la situazione tra il rapper e Chiara Ferragni sarebbe particolarmente delicata.

Fabrizio Corona: "Chiara Ferragni e Fedez devono anche capire che devono stare attenti tutti e due a quello che fanno sui social e non lo capiscono"

Corona, ha espresso il suo punto di vista sulla collaborazione tra Fedez ed Emis Killa con il singolo "Sexy Shop" . L'imprenditore siciliano dichiarato che, se fosse stato al posto di Fedez, non avrebbe accettato di fare quel brano con, in quanto ritiene che il rapper abbia realizzato pezzi molto belli in passato. Secondo lui, Fedez avrebbe potuto creare una canzone di valore, con una storia significativa alle spalle, piuttosto che partecipare a quel singolo specifico.

"Io quel singolo con Emis Killa biondo non l’avrei fatto. Fedez ha fatto dei pezzi bellissimi in passato, io al posto suo avrei fatto un pezzo valido con un racconto dietro. Con Chiara ci sono delle novità, la situazione è molto grave."

Chiara Ferragni e il desiderio di divorziare da Fedez

Sarebbe stata la Ferragni a chiedere il divorzio e l'ex re dei paparazzi ha anche parlato delle complicazioni che stanno emergendo per questa separazione, specialmente quando una delle due persone coinvolte è più ferita dell’altra.. Chiara, secondo quanto riportato, ha scelto un avvocato molto competente, una professionista di grande abilità. La situazione è diventata complicata e sembra che sia scoppiata una vera e propria guerra tra i due. Ad esempio, Fedez non avrebbe più il permesso di vedere il loro cane, una situazione che lui stesso ha confermato. Pare che Fedez abbia chiesto a Chiara di poter vedere il cane, ricordando che l'animale aveva vissuto con lui per un anno, ma Chiara ha rifiutato categoricamente. Questo episodio evidenzia quanto la separazione stia diventando contenziosa e difficile da gestire per entrambi.

"Perché quando c’è una separazione e c’è una persona più ferita dell’altra, allora diventa complicato e adesso sto parlando di Chiara, che ha voluto il divorzio, questa è una notizia esclusiva, è lei che ha chiesto il divorzio. Lei ha scelto, lei ha un’avvocato tosto, una molto brava, la Missaglia. Poi uno inizia a fare le guerre, ad esempio Fedez non può più vedere il cane e l’avevo già detto, poi lui l’ha confermato. Lui le ha chiesto ‘mi dai un po’ il cane, è stato un anno con me’. E lei ha detto ‘No, il cane non te lo do’."

Anche per i figli ci sarebbero divieti, entrambi non possono più pubblicare i loro volti sui social:

"Entrambi hanno il divieto completo di postare i figli. Non solo non possono metterli di faccia, ma non li possono mettere proprio. Devono anche capire che devono stare attenti tutti e due a quello che fanno sui social e non lo capiscono.

Pare inoltre che Corona abbia consigliato a Fedez di postare contenuti più sobri, evitando di spiattellare ai quattro venti le sue nuove frequentazioni.

Gli ho detto se te sei single hai tutto il diritto di uscire con le ragazze, che te ne frega se i giornali lo pubblicano, però cerca di fare le cose in privato. Perché se ti fai vedere ogni giorno con una non va bene, ci deve essere un rispetto della storia che hai vissuto. Ci hanno raccontato il matrimonio idilliaco e poi si è fatto vedere abbracciato con una, mentre bacia un’altra. La stessa cosa vale per lei, che fa le foto con il busto di Napoleone, citando Marracash e prendendo in giro il tuo ex. Perché comunque Fedez è il padre dei suoi figli. Se queste cose poi vengono usate dagli avvocati sarà davvero complicato."