Fedez e Chiara Ferragni: la confessione di Selvaggia Lucarelli sulla coppia

Gossip TV

La giornalista Selvaggia Lucarelli: "Ecco perché Fedez e Chiara Ferragni sono considerati intoccabili".

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e influenti del momento. Il noto rapper, però, nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per la sua scelta di condividere sui social l’audio del colloquio con la psicologa da lui avuto nel momento più difficile e drammatico della sua vita: la scoperta del tumore.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli ai Ferragnez

La scelta di Fedez di pubblicare sui social gli audio del colloquio con la psicologa dopo la scoperta della grave malattia non è stato apprezzato da molti. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli. Secondo la nota giornalista, infatti, il fatto che il marito della Ferragni abbia deciso di condividere con i suoi numerosi fan la sua "paura di morire" non è un modo per "normalizzare" un argomento tabù:

E’ incredibile come il senso critico nei confronti dei Ferragnez sia polverizzato dalla paura del loro potere mediatico. Rivendico invece l’importanza di praticarlo. Soprattutto quando si espongono in maniera discutibile su questioni delicate come la malattia. Come la psicoterapia, la politica. Non su scarpe e gioielli.

Leggi anche Can Yaman sul red carpet di Disney + Turchia: trend su Twitter e look da capogiro

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, la Lucarelli è poi tornata a punzecchiare Fedez e Chiara Ferragni spiegando il perché i Ferragnez sono considerati intoccabili:

I Ferragnez sono intoccabili per diverse ragioni. Primo (semplice) per il loro peso mediatico e tutto quello che ne deriva in termini mediatici. Secondo perché questo ha portato a una quasi totale assenza di analisi critica della loro comunicazione. Terzo perché ogni volta che ci si pone in maniera critica nei loro confronti ( o nei confronti di uno di loro due) si alzano montagne di insulti, segnalazioni e ostilità dei loro fan talvolta più o meno istigati dai loro beniamini [...] Questo spaventa e silenzia molte persone che avrebbero molto da dire. Il caso dell'audio è paradigmatico: finché non ho sollevato la questione, quasi tutti gli psicologi ( e non solo ) che poi si sono esposti se ne erano stati zitti.