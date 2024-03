Fedez e Barbara D’Urso, l’incontro che non ti aspetti: cosa è successo

Gossip TV

Fedez e Barbara D’Urso seppelliscono l’ascia di guerra? I due si incontrano in treno ed ecco cosa succede.

Il mondo del trash italiano è un mondo bellissimo e gli appassionati del campo lo sanno bene, per questo rimangono fedeli. Poche ore fa, ad esempio, Fedez e Barbara D’Urso si sono incontrati in treno e hanno dato spettacolo, con tanto di selfie della riconciliazione. Ecco cosa è successo.

Fedez e Barbara D’Urso, il selfie della pace: cosa è successo

Non è un mistero che tra Fedez e Barbara D’Urso non corra buon sangue. Per anni la presentatrice partenopea se ne è infischiata delle richieste di privacy da parte della famiglia più social d’Italia, parlando dei Ferragnez e di gossip piuttosto bollenti che hanno riguardato i due coniugi, mentre il rapper non ha mai nascosto di trovare il modello televisivo della partenopeo, un modello dal quale bisognerebbe totalmente affrancarsi e possibilmente dimenticare senza replicare mai più. Insomma, Fedez non le ha mandate a dire a Barbarella, imitandola anche in un famoso videoclip del 2014, “Non c’è due senza trash”.

Nonostante queste premesse, Fedez e Barbara si sono incontrati sul treno e sembra che tra loro sia tornato il sereno, sotterrando l’ascia di guerra che per anni hanno brandito. Il rapper mostra alla presentatrice il suo videoclip e lei la prende a ridere senza controllo, poi il selfie insieme pubblicato su Instagram che ha infiammato il popolo del web all’istante. È decisamente un peccato sapere che al momento D’Urso non potrà portare Fedez e Chiara Ferragni nel suo ascensore gold dopo una busta gold shock per l’ex golden couple di Instagram, situazione altamente trash che tutti gli amanti del genere pagherebbero oro per poter vedere in prima serata in tv.

E mentre ai vertici Mediaset viene fornito nuovo materiale per ponderare la scelta di estromettere Barbarella e tornare da lei a chiedere perdono, Fedez conferma di essere nel camerino di Belve per la sua intervista con Francesca Fagnani, la quale ha svelato la verità sulla diffida della Ferragni. Che anche D’Urso fosse diretta a Roma per lo stesso motivo? La graffiante giornalista, ad inizio stagione, aveva premesso che trai suoi ospiti ci sarebbe stata la collega partenopea, dopo lo scandalo dell’addio forzato a Pomeriggio 5, ma la sua presenza non è mai stata poi confermata.