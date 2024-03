Francesca Fagnani rompe il silenzio sulla presunta diffida da Chiara Ferragni per l’intervista a Fedez

Gossip TV

Francesca Fagnani pronta a tornare su Rai 2 con Belve. Ecco cosa ha rivelato su Chiara Ferragni e Fedez.

Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai 2 con le nuove interviste di Belve. La giornalista ha raccontato qualcosa in più sulla nuova edizione del suo programma in onda in prima serata, svelando la verità sulla presunta diffida che Chiara Ferragni avrebbe fatto recapitare in vista dell’intervista a Fedez.

Belve, Francesca Fagnani rompe il silenzio sui Ferragnez

Torna Belve in prima serata su Rai 2 con appassionati interviste condotte dalla graffiante Francesca Fagnani. Tra gli ospiti più attesi di questa nuova edizione c’è, senza dubbio, Fedez che è grande protagonista del gossip dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni e l’addio forzato al podcast Muschio Selvaggio che un tempo condivideva con Luis Sal. Si è parlato di una diffida che Chiara avrebbe fatto a Fedez, in vista proprio di questa intervista, per assicurarsi che il rapper non parli della loro situazione matrimoniale e dello scandalo Balocco che l’ha coinvolta, ma sarà davvero così? Tra le pagine del Corriere, Fagnani ha rivelato:

“Fedez doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo. Da parte di Chiara Ferragni a noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.

Insomma, sembra che non sia arrivata nessuna diffida da parte della bionda influencer, e ora tutti sono curiosi di scoprire cosa rivelerà Fedez su Rai 2. Nella nuova edizione di Belve, Fagnani intervisterà ben quindici protagonisti e ha ironicamente confidato di aver provato ad invitare proprio tutti, anche il Papa, ricevendo un no dal Pontefice così come lo continua a ricevere da Emma Marrone che non sembra essere interessata all’opportunità almeno per ora. Grazie al promo di Belve, poi, scopriamo che in studio sarà presente anche Edoardo Tavassi, amatissimo ex gieffino, pronto a siparietti ironici con i protagonisti intervistati con il suo format social in stile telegiornale che piace moltissimo agli utenti di Instagram.