Fedez, cos'è successo in quel casinò a Las Vegas?

Il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni, è stato protagonista di una disavventura a Las Vegas. L'ha raccontato lui stesso nel podcast Muschio Selvaggio: recatosi in un casinò, è stato buttato fuori.

Fedez a Las Vegas, cacciato da un casinò perché sorpreso a barare

Mentra la moglie è invischiata nella situazione poco chiara dei pandoro benefici e viene attaccata dagli haters per come si mostra sui social, Fedez si è dato al gioco d'azzardo, per modo di dire. In realtà, l'uni azzardo, ha specificato il cantante, era proprio quello di farsi cacciare dalla struttura di un casinò. Recatosi con il collega e amico Luis Sal - la cotta della piccola Vittoria - e il giocatore di poker Dario Sammartino e di Andrea Muzii, campione di memoria, ha provato a fare un esperimento per capire in quanto tempo lui e i compagni sarebbero stati scoperti dalla sicurezza del posto e invitati a uscire perché dei bari.

In un video pubblicato sui social, Andrea Muzii ha raccontato di aver vinto insieme a Fedez circa 800 dollari prima di essere accompagnato alla porta. Anticipando le parole del rapper nella puntata del podcast, il campione italiano ha raccontato la dinamica della situazione:

"Siamo appena stati cacciati dal primo casinò, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva uno e ci dice di andar via. Però, devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che con le mie capacità intellettuali io sia un pericolo per il fatturato di un'impresa miliardaria. Questa cosa mi piace non poco"

Fedez aveva già accennato di voler mettere alla prova i sistemi di sicurezza di un casinò e vedere in quanto tempo avrebbero agito per evitare di farli vincere, barando. Prima di attuare il piano, il rapper si è anche informato riguardo alle leggi dello stato, che non vietano di farsi aiutare da un campione di memoria per vincere. Perciò, sapendo che non avrebbe rischiato troppo, il cantante si è dato all'esperimento senza troppi problemi.