Federico Rossi allarma i fan, incidente in barca: cosa è successo e come sta ora

Gossip TV

Federico Rossi si mostra con il collare mentre viene portato in ospedale dopo un incidente con il wakeboard. Ecco come sta ora.

Amatissimo dalle fan, che hanno apprezzato il nuovo singolo “Le Mans”, Federico Rossi è uno dei cantanti più amati e seguiti sui social. Proprio qui, l’artista ha postato una foto che ha allarmato i fan, annunciando di aver avuto un incidente in mare. Ecco cosa è successo e come sta ora.

Federico Rossi shock, come sta dopo l’incidente?

Federico Rossi è uno dei cantanti più lanciati del momento. Dopo aver interrotto la collaborazione artistica con l’amico Benjamin Mascolo, sciogliendo l’amatissimo duo Benji e Fede ma non l’amicizia che li lega ancora oggi, il cantante ha debuttato come solita. Dopo il lancio del suo ultimo singolo “Le Mans”, apprezzatissimo dalle fan che lo seguono nella sua carriera musicale, Federico si è dedicato ad un po’ di relax e ha deciso di mettersi alla prova con un nuovo sport, il wakeboard.

Una decisione che, tuttavia, sembra non essere stata quella giusta. Lo sport è molto diffuso ed è adrenalinico, essendo un ibrido tra lo sci nautico e lo snowboard con tanto di piste per i passaggi più acrobatici. E proprio su una di queste piste si è schiantato Federico che, alle prime armi, non ha considerato le giuste distanze ed è rimasto vittima di una spiacevole incidente.

“Grazie a tutti per i bei messaggi, poteva andarmi molto peggio. Ho tre costole rotte ma con un po’ di risposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”.

Federico ha deciso di condividere il video dell’incidente e la foto su Instagram, mostrandosi con il collare dopo il soccorso dei medici, che gli hanno prescritto un bel po’ di riposo. Per fortuna, dunque, nulla di grave per l’affascinante cantante.