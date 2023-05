Federico Fashion Style torna sui social dopo il ricovero: ecco come sta oggi

Gossip TV

Il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style è stato ricoverato per un malore. Ecco come sta oggi.

Federico Fashion Style ha condiviso con i fan, nella giornata di ieri, una storia su Instagram in cui si mostrava in ospedale con una flebo attaccata al braccio. L'hairstylist è poi tornato sui social per raccontare ai followers come sta, oggi.

Federico Fashion Style, dopo il malore ecco come sta oggi l'hairstylist

Non è certo un periodo facile per Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, perché dopo lo stress della separazione e delle battaglie social e non con l'ex Letizia Porcu, ora, si aggiunge anche un malore che lo ha portato a essere ricoverato d'urgenza in ospedale. Nelle sue stories su Instagram, Federico Fashion Style ha scritto una frase criptica, prima di raccontare di aver avuto un crollo, in cui accusava delle persone di fare di tutto pur di ottenere dei soldi.

Sapendo che i fan avrebbero chiesto, ha promesso che, a tempo debito, racconterà tutta la verità su questa faccenda. Nel frattempo, l'hairstylist si è mostrato sui social già pronto per tornare a lavoro e la sua abnegazione per la sua attività è stata elogiata dai fan:

"Il fatto che tu oggi eri già presente in salone ti fa onore. Hai un'umiltà e una forza di volontà uniche!"

A questo complimento, Federico ha risposto che per lui il lavoro è sacro e che non appena gli sarà possibile racconterà tutti i retroscena di questa incresciosa situazione.