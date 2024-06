Federico Fashion Style svela: "Mia figlia non sa nulla, quando arriverà il momento giusto glielo dirò!"

Gossip TV

Il parrucchiere delle star Federico Fashion Style ha condiviso con i fan alcune dichiarazioni riguardanti sua figlia Sophie. Ecco cosa ha raccontato!

Federico Fashion Style è il parrucchiere delle star: nei suoi saloni, l'hair stylist accoglie clienti vip ed è molto conosciuto e apprezzato dallo star stystem nostrano. Negli ultimi mesi è stato al centro del gossip per la burrascosa separazione dalla moglie e madre della sua unica figlia, Sophie, e per il chiacchierato coming out a Verissimo.

Federico Fashion Style, la dolce rivelazione sulla figlia Sophie

Nell'autunno del 2023 erano iniziate a circolare le prime voci di una separazione tra Federico Lauri - in arte Federico Fashion Style - e la moglie Letizia Porcu. La coppia, insieme da diversi anni, aveva accolto la piccola Sophie Maelle e sembrava molto unita e innamorata. Tuttavia, con una storia sui social, Letizia aveva affermato che la sua relazione con l'hair stylist era finita e a Verissimo Federico Lauri aveva ammesso di essere rimasto scioccato, perché Letizia non aveva pensato di comunicargli in privato la sua decisione.

Da quel momento tra i due ex coniugi era iniziato un periodo difficile, reso più duro dalle numerose frecciatine social e dalle minacce che l'hair stylist aveva affermato di ricevere. Minacce che l'avevano spinto a un coming out pubblico a Verissimo, alla presenza di Silvia Toffanin. In quell'occasione, Lauri aveva svelato che aveva preso questa decisione anche per proteggere sua figlia Sophie dalle chiacchiere e dalle maldicenze e che non era stato certo per motivi economici che aveva svelato in diretta nazionale della sua omosessualità.

Di recente, Federico Fashion Style è tornato a parlare della figlia Sophie, svelando quanto la piccola gli sia legata e quanto sia speciale il loro rapporto. Intervistato da Leggo.it, l'hair stylist ha dichiarato:

"Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato. Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style e rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto"

Federico Fashion Style, la difficile separazione dalla moglie

Per Federico Lauri l'amore per la figlia Sophie è stato uno sprone a non arrendersi alle minacce ricevute e a riprendersi la sua vita dopo la separazione dalla moglie Letizia Porcu. Un periodo difficile e complesso per il parrucchiere delle star, soprattutto, perché per diverso tempo Federico Lauri non ha potuto vedere spesso la piccola, anche se per motivi lavorativi dovuti agli impegni suoi e dell'ex moglie.

Sempre in merito al suo coming out, inoltre, Federico Fashion Style ha ammesso che, al momento, Sophie non è a conoscenza della sua omosessualità:

"Se mia figlia sa che sono omosessuale? Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. Senza stampa e senza riflettori puntati addosso. Con mia figlia parlo liberamente, è una bambina intelligente. Quando le spiegherò tutto – so già che parole usare – le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sesso. Sono questi i valori che voglio insegnarle"

Tuttavia, ha concluso, Federico Lauri ha intenzione di dirglielo presto, non appena sarà più grande ed è sicuro che la sua bambina sarà in grado di comprenderlo.