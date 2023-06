Federico Fashion Style, l'hairstylist nuovamente dai Carabinieri: cos'è successo?

Gossip TV

L'hairstylist Federico Fashion Style ha fatto nuovamente visita ai Carabinieri, ma per quale motivo. Vediamo insieme cosa è successo.

Non è un periodo facile per Federico Fashion Style: l'hairstylist dei vip, infatti, si è dovuto recare al Comando dei Carabinieri di Anzio, urgentemente. Per quale motivo?

Federico Fashion Style, corsa dai Carabinieri: cosa è successo?

Come riporta Novella2000, l'hairstylist dei vip si è recato alla caserma dei Carabinieri di Anzio. Il noto parrucchiere Federico Lauri ha raccontato la vicissitudine con alcune stories sul suo profilo Instagram, non raccontando chiaramente il motivo della disavventura, ma lasciando intendere che riguardasse sua figlia Sophie. Sembra, infatti, che l'ex compagna Letizia Porcu, con cui sono volate frecciatine e commenti vari nel corso dei mesi successivi alla separazione, gli impedisca di vedere la figlia.

A diffondere la notizia è stato il quotidiano Il Messaggero, che ha così affermato:

"Ancora una volta, l'oggetto del contendere sarebbe la figlia Sophie Maelle: il parrucchiere dei vip, infatti, ha lasciato intendere che la donna gli stia impedendo di avere contatti con la bambina. E così nella giornata di giovedì, Federico Lauri si è recato dai Carabinieri di Anzio, senza specificare il motivo, ma mostrando sui social un plico di documenti sul tavolo."

Federico Fashion Style ha brevemente accennato alla vicenda dai carabinieri attraverso alcune stories su Instagram: in una ha scritto "Tempo al tempo. Non ce la faccio più!". Mentre, in un'altra, ha accennato alla figlia Sophie, mostrando una foto di un suo disegno e dedicandole parole di afffetto. Inoltre, da ciò che ha scritto si evince quanto detto sopra, che la sua ex gli stia impedendo di vedere la bambina:

"Tu sei la mia unica forza! Casualmente, dal mio portafoglio, prendendo il documento, ho trovato te. Sei in ogni parte di me, mia piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentito per varie ore. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa mai provare. Alla cattiveria non c'è rimedio."