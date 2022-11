Federico Fashion Style, bufera per la sua presunta doppia vita: "Stai dicendo tante bugie"

Gossip TV

Non si placa la bufera intorno a Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. Alessandro Rosica, noto influencer lo ha accusato di avere una doppia vita e di aver mentito sul divorzio dalla moglie Letizia. Ecco cosa è successo.

Su Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip, si è scatenata una bufera che non accenna a placarsi. Il suo divorzio dalla moglie Letizia Porcu non smette di generare rumors e chiacchiere.L'ultima di queste l'ha raccontata l'influencer Alessandro Rosica su Instagram.

Alessandro Rosica contro Federico Fashion Style:"Dici solo bugie"

Di recente Rosica avrebbe rivelato che Federico Lauri da tempo conduceva una doppia vita, Un'accusa molto grave e che contrasta con l'immagine di amorevole padre di famiglia e amante di valori tradizionali che Federico Fashion Style ha sempre dichiarato di essere.

Le accuse di una doppia vita da parte di Rosica sono state accolte con molta rabbia dal parrucchiere di Anzio, che ha promesso che avrebbe portato la questione in tribunale.

Ma l'influencer non si è fermato a queste minacce e ha continuato a martellare Federico Lauri, dicendogli di rivelare finalmente con chi si era creato una doppia vita:

"Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. Chi è, è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico. Si capisce che non stavano insieme, ma non è vera della cosa che si sono lasciati 3 anni fa. O dice che è sempre stato single o dice che ci stava fino a pochi mesi fa, si deve decidere. Lei non lavora più con lui anche questo ve lo assicuro. Ragazzi è tutto finto, nessuno dei due è santo. Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non c el’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo.”

Parole pesantissime, a cui Federico Fashion Style di certo non ha potuto non rispondere. E lo ha fatto in un lunghissimo video, in cui accusava la madre di sua figlia, Sophie, di non lasciargli vedere la bambina:

" Lavoro sempre, tutti i giorni e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia che voi sapete benissimo che è la cosa che io amo di più della mia vita, perché la madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola dettata da nessuno, che io e mia figlia la posso sentire alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera. Scusate se ho sto sfogo, sto male, mi tremano le mani.”

Peccato che anche su queste parole così sentite e sofferte, Alessandro Rosica abbia commentato, accusandolo ancora una volta di calunnie:

" Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo. Se ha messo degli orari per le chiamate è perché lei lavora. Ma lui può vedere la bambina sempre."

Nel video sfogo pubblicato sul suo Instagram, Federico Lauri ha continuato a inveire contro l'ex moglie, rivolgendosi direttamente a lei:

" Cara mamma di mia figlia, oltre a Sophie a noi non ci lega nulla, non siamo sposati. Se fino a ieri ti avrei voluto bene perché per me tu sei stata una compagna di mezza vita, a oggi neanche più quello. Quando tua figlia sarà grande capirà… Ti saluto Letizia, Buona vita."

Chissà se vedremo altri sviluppi di questa contorta vicenda.