Federica Sciarelli torna al timone di Chi l’ha Visto? La presentatrice fa chiarezza sul possibile addio

Gossip TV

Si mormora che Federica Sciarelli sia sul punto di dire addio a Chi l’ha Visto? ma sarà davvero così? Ecco come replica la presentatrice di Rai 3.

La stagione di Chi l’ha visto? chiude il 10 luglio e il programma condotto da Federica Sciarelli si riconferma uno dei più amati dagli italiani, con ottimi ascolti ma anche una grande risposta da parte del pubblico che si interessa dei casi, chiama per segnalazioni e talvolta fornisce la chiave di svolta nel ritrovamento delle persone scomparse. La presentatrice è al centro dei pettegolezzi da qualche settimana, dato che si mormora che potrebbe lasciare il timone della conduzione, ecco come ha risposto.

Federica Sciarelli lascia Chi L’ha visto?

Dal 2004 il successo di Chi l’ha visto? è una grande riconferma per la Rai e per Federica Sciarelli, al timone del programma da un ventennio, amatissima dal pubblico di tutte le età. La nuova stagione si avvia alla pausa estiva a partire dal prossimo 10 luglio e nelle ultime settimane ci sono stati diversi pettegolezzi su un possibile addio della Sciarelli al programma di Rai 3 e lei, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso:

“Mi fate sempre la stessa domanda e puntualmente a settembre mi rivedete”.

Insomma, in modo ironico Federica ha escluso il suo addio al programma e sarà sempre lei al timone di Chi l’ha visto? a settembre 2024. La conduttrice ci ha tenuto a spiegare il successo del format collegandolo con la grande risposta del pubblico che si prodiga per cercare e fornire indizi alla redazione, scrive segnalazioni ad ogni ora e così aiuta a risolvere i casi di sparizione più difficile. Sciarelli è molto soddisfatta del rapporto che con gli anni si è creato con il suo pubblico. La presentatrice ha modificato, anno dopo anno, il suo metodo di conduzione riuscendo ad essere sempre al passo con i tempi e intuire anche le esigenze dei presenti.

“Ho capito che anche quando c’è un dramma bisogna trasmettere forza, soprattutto ai genitori di figli scomparsi o morti. Io cerco persino di strappare loro un sorriso con una battuta. E questa mia attitudine deriva dalla mia napoletanità, essendo la figlia di genitori partenopei”.

Insomma, in un periodo di grande cambiamento e rivoluzione in casa Rai, Sciarelli si riconferma al timone di uno dei programmi più amati e non sembra aver voglia di fuggire dalla rete nazionale come hanno fatto invece alcuni suoi colleghi, uno dei quali Amadeus che ha preferito trasferisi su Nove portando con sé i Soliti Ignoti, mentre Stefano De Martino firma un contratto milionario con i vertici di Viale Mazzini per un contratto in esclusiva per i prossimi quattro anni.