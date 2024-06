Stefano De Martino cambia casa prima di trasferirsi a Roma, ''nessun investimento dovuto al contratto Rai''

Gossip TV

Stefano De Martino lascia la sua casa a Milano per trasferirsi, in vista di un’estate di studio per essere pronto a settembre al timone di Affari Tuoi al posto di Amadeus. Ecco perché si sta trasferendo.

Stefano De Martino è il nuovo volto di punta della Rai, dopo aver firmato con i vetrici di Viale Mazzini un contratto milionario. L’ex ballerino di Amici viene paparazzato durante il trasloco nella nuova casa, prima di trasferirsi a Roma per condurre Affari Tuoi, ma niente appartamento di lusso: il trasloco è un’esigenza.

Stefano De Martino, contratto milionario con la Rai

Mentre tanti volti noti che per anni hanno popolato la prima serata e i pomeriggi dei canali della rete nazionale lasciano la Rai, senza guardarsi alle spalle, accettando nuove proposte vantaggiose e parlando di una certa aria di tensione interna - ne è un esempio calzante il caso Bertone che sta infiammando l’opinione pubblica - Stefano De Martino diventa uno dei volti di punta e firma un contratto milionario con i vertici di Viale Mazzini. Il presentatore ha fatto una grande crescita professionale, dimostrando di sapersela cavare con più format, soprattutto raccogliendo consensi con Stasera tutto è Possibile, che regala alti picchi di share alla Rai.

Per questo i dirigenti hanno voluto premiare il suo impegno ma anche la sua fedeltà, ed ecco che De Martino riceverà la bellezza di 8 milioni di euro per il suo contratto in esclusiva. Ma non è finita qui, De Martino subentra a Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi e si mormora che, dopo i due anni di contratto appena firmati con Carlo Conti, sarà proprio il partenopeo a condurre il Festival di Sanremo. Insomma, un futuro rosero per Stefano, che quest’anno ha vissuto diversi cambiamenti come l’addio definitivo alla moglie Belen Rodriguez, questa volta capitolo chiuso per sempre nonostante i due siano riusciti a fare pace per amore del figlio Santiago e avere un rapporto civile nelle occasioni che li vedono spalla a spalla. Nel frattempo, in vista del trasferimento a Roma, De Martino cambia casa ma non si tratta di un investimento dovuto al suo nuovo patrimonio.

Stefano De Martino trasloca, ecco perché

Dopo aver firmato il contratto milionario con Rai, contratto commentato da Selvaggia Lucarelli, Stefano De Martino trasloca e lascia la casa di Milano a cui era molto affezionato. Si tratta di un investimento dopo aver ricevuto i primi introiti del suo nuovo lavoro in Rai? La rivista Chi, che ha pizzicato il presentatore durante il trasloco, assicura di noi e spiega:

“Nessun investimento dovuto al contratto che ha appena firmato con la Rai. Semplicemente l’appartamento in cui viveva in affitto non era più disponibile e si è spostato poco lontano, sempre in affitto. A settembre si trasferirà a Roma per produrre un programma quotidiano, Affari Tuoi”.

Insomma, De Martino ha dovuto lasciare casa perché il suo contratto di affitto non sarebbe stato rinnovato, ma ne ha trovata un’altra vicino al figlio Santiago, anche se nel corso dei prossimi anni trascorrerà tanto tempo a Roma, dal momento che Affari Tuoi va in onda quotidianamente, e lui dovrà sempre essere presente sul posto. Così, al bel ballerino toccherà fare la spola tra Napoli, sua città natale, Roma dove sarà impegnato a Viale Mazzini e poi Milano per amore della famiglia.