Federica Pellegrini svela il sesso del suo bambino con un dolce annuncio per il suo compleanno!

Federica Pellegrini è in dolce attesa e con un annuncio in occasione del suo compleanno ha svelato il sesso del bambino che aspetta!

Ieri, sabato 5 agosto, Federica Pellegrini ha compiuto 35 anni e in occasione del suo compleanno ha deciso di svelare ai fan il sesso del bambino che lei e il marito Matteo Giunta aspettano.

La campionessa di nuoto ha celebrato il suo compleanno in compagnia del marito e ha deciso, con un dolce annuncio sui social, di rivelare se tra qualche mese lei e Giunta accoglieranno un bambino o una bambina. Dopo diverse indiscrezioni e rumors, Federica Pellegrini ha confermato di essere in dolce attesa e, ora, ha anche deciso di sorprendere i fan con un dolce post sui social in cui è contenuto l'indizio che conferma il sesso del nascituro.

Per il suo compleanno, Matteo Giunta ha regalato alla moglie un bellissimo bouquet di rose rosse, come mostrato nella foto pubblicata dalla Pellegrini e tra le splendide rose rosse ne compare una di un colore diverso e che svela il sesso del loro bambino: una rosellina rosa che conferma che Federica Pellegrini e Matteo Giunta avranno una bambina! La campionessa di nuoto ha pubblicato le foto del bouquet con una dichiarazione eloquente e che conferma l'indizio contenuto nella foto:

"35... Con un pizzico di rosa!"

Il post, ovviamente, è stato preso d'assalto dai fan con commenti entusiasti e auguri per i futuri neo genitori: la bambina nascerà tra dicembre e gennaio e la coppia non potrebbe essere più felice per il lieto arrivo.