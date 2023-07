Federica Pellegrini è incinta! Il dolce annuncio su Instagram e il messaggio alla nuotatrice Mollie O’Callaghan

Gossip TV

La campionessa olimpionica, Federica Pellegrini, ha confermato la gravidanza con un video postato su Instagram in cui mostra la pancia e poi bacia e abbraccia il marito, Matteo Giunta.

Nelle immagini, Federica mostra il pancino con la scritta "Ma lo riprenderemo" e una didascalia alla nuotatrice Mollie O’Callaghan che oggi ha infranto il record del mondo a Fukuoka nei 200 stile libero battendo proprio il primato della divina imbattuto per 14 anni dai Mondiali di Roma del 2009.

"Fantastica gara Mollie O’Callaghan. Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa… Complimenti ancora" ha scritto la Pellegrini che al termine del video si è abbracciata e baciata con il marito Matteo Giunta con cui è convolata a nozze un anno fa

Proprio oggi, la campionessa aveva replicato ai rumors sulla sua gravidanza in maniera piuttosto seccata, facendo presente che "il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero", riferendosi ai recenti gossip e paparazzate sulla questione (nella fattispecie, l'indiscrezione di Dagospia e quella di Chi in edicola oggi).