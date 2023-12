Federica Pellegrini rompe il silenzio: ''Flirt con Tomba? Ecco la verità''

Gossip TV

Federica Pellegrini, tra pochi giorni mamma di una bimba dopo una gravidanza felice, parla del presunto flirt con Alberto Tomba.

Tra pochi giorni Federica Pellegrini sarà mamma, con grande emozione per la nuotatrice olimpica e il marito Matteo Giunta. Nel frattempo, la Divina ha risposto a qualche curiosità in un’intervista concessa a La Stampa, tornando a parlare anche del gossip che la voleva vicina, in modo romantico, ad Alberto Tomba.

Federica Pellegrini vuota il sacco, cosa c’è stato con Tomba

È un momento d’oro per Federica Pellegrini e tutti coloro che l’hanno sempre supportata non vedono l’ora di vederla nella nuova veste di mamma. La Divina ha lasciato il nuoto dopo nuovi record olimpionici, confermando la sua relazione con Matteo Giunta, con il quale è convolata a nozze a Venezia. La coppia è super affiatata e, dopo l’esperienza come concorrenti di Pechino Express, ha scoperto di essere in attesa della loro prima figlia. Un’emozione unica che Federica sta raccontando su Instagram con dolci scatti che la ritraggono con il pancione in bella vista. Ma essere una madre famosa non è sempre una cosa positiva, infatti Pellegrini ha ammesso di essersi sentita molto sotto pressione per i commenti insistenti di alcuni utenti.

"Sono passata dal dover nuotare al dover figliare. C’erano messaggi invadenti su profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato. In Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella della mamma”.

Tra pochissimo Federica e Matteo conosceranno la loro bambina e non potrebbero essere più felici. Nell’intervista concessa a La Stampa, tuttavia, Federica ha lasciato spazio anche al gossip che riguarda il suo rapporto con Alberto Tomba, negando l’ipotesi che serpeggiava negli ultimi mesi, ovvero che tra loro vi fosse stato un vero e proprio flirt, nonostante la relazione già iniziata con Giunta.

“No la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo quasi per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip, Matteo non è stato mai geloso di lui. Quella gelosa sono io”.