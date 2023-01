Federica Pellegrini e la foto in ascensore che ha scatenato gli haters: "Che brutta figura"

Gossip TV

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno pubblicato una foto sui social in cui sono insieme, in ascensore. Peccato, però, che la posa assunta dalla nuotatrice abbia scatenato una vera e propria bufera di commenti indignati.

Federica Pellegrini, la foto che fa polemica

Nel post su Instagram pubblicato dalla campionessa si possono vedere lei e il marito in ascensore, riflessi nello specchio, mentre si dirigono fuori dal loro appartamento a Verona. Lo scatto doveva essere ironico, con Federica Pellegrini che appoggia lo stivale sulla parete e il marito che fa finta di leccarlo, ma in realtà ha generato diversi commenti negativi.

In molti si sono lamentati del pessimo esempio dato dalla nuotatrice, perché appoggiare gli stivali sulle pareti di un qualsiasi luogo di certo non può essere considerato educato e così abbiamo sotto la foto una sequenza di "che maleducati", "maleducazione allo stato puro", "che brutto esempio", "gli altri condomini ringraziano per l'impronta in ascensore".

C'è anche chi, invece, ha tentato di difendere la coppia, commentando che l'inciviltà è altro e che questa è più che altro una mancanza di stile, giusto per fare una foto e postarla sui social.