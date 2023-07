Federica Pellegrini: "Le voci sulla mia gravidanza intollerabili e assurde"

Gossip TV

La campionessa olimpionica, ha commentato, per la prima volta, il gossip delle ultime ore sulla sua presunta gravidanza.

Le voci di una presunta gravidanza di Federica Pellegrini, la campionessa olimpionica che un anno fa è convolata a nozze con Matteo Giunta, sono state diffuse inizialmente dal portale di Dagospia e oggi sull'ultimo numero di Chi in cui è immortalata in prima pagina con una conferma che sembra ufficiale.

"Questa settimana la copertina di "Chi" è dedicata a Federica Pellegrini - scrive il settimanale - che a Ponza con il marito Matteo Giunta mostra forme più morbide che preludono a una maternità già annunciata. Sul web. Sarà l'inizio di un nuovo capitolo per la coppia che sta per festeggiare il primo anniversario di matrimonio."

Raggiunta da una giornalista di Repubblica, la Pellegrini è stata perentoria. Non ha confermato o smentito ma ha esternato il grande fastidio per le recenti indiscrezioni e le relative paparazzate che l'hanno immortalata in costume evidenziando una sua presunta rotondità

"Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero" ha replicato Federica Pellegrini.

Sull'eventualità di allargare la famiglia, poco dopo il matrimonio con l'ex allenatore, la campionessa aveva dichiarato:

"Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura"