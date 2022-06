Federica Pellegrini come Marilyn: il pazzo addio al nubilato, fra rapimenti e scherzi

Gossip TV

Le amiche di Federica Pellegrini le hanno organizzato un addio al nubilato a sorpresa. Il gruppetto è andato a Formentera, dove l'ex campionessa di nuoto si è esibita in un numero sulla spiaggia imitando Marilyn Monroe. Il video e le foto sono su Instagram.

L'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ricorderà certamente il suo addio al nubilato con sorpresa, organizzato da amiche che evidentemente le vogliono molto bene, considerata l'impresa che hanno compiuto per festeggiare i suoi ultimi tempi da single.

Federica Pellegrini dormiva beatamente quando, all'1:45 del mattino, le sue scatenate amiche hanno fatto irruzione a casa sua per portarla a Formentera. La sportiva ha condiviso su Instagram una foto di tutto il gruppetto, che le ha fatto indossare un velo da sposa prima di scattarsi un selfie collettivo. Al lato dello scatto si legge: "Sono arrivate all'1:45… ripeto…all'1:45…Detto questo…si parteeeee".

E così è stato. La Pellegrini e le sue amiche hanno raggiunto l’isola, dove sembrano essersi divertite parecchio e dove hanno scattato altre foto. Federica, in costume, ha posato quasi sempre con il velo.

Federica Pellegrini come Marilyn Monroe

Ricordate la canzone che Marilyn Monroe canta in A qualcuno piace caldo di Billy Wilder e che si intitola: "I wanna be loved by you"?. Ebbene, dopo due birre sulla spiaggia, Federica Pellegrini si è messa a ballare e cantare. Aveva un costume bianco intero con su scritto Bride to be (futura sposa) e, invece di un ombrello, un ombrellone. A guardare il video condiviso sempre su Instagram, Federica non somiglia molto a Marilyn, se non per i capelli biondi, ma non importa: nei giorni o nel giorno dell’addio al nubilato, tutto è lecito.

L'uomo che a nuotatrice sposerà è Matteo Giunta, con cui ha una relazione da 4 anni. I due si sono conosciuti in piscina e lui, da allenatore di lei, è diventato fidanzato. I due convoleranno a nozze a fine agosto a Venezia.