Federica Panicucci pronta per Mattino 5 e Back to School: parla la presentatrice

Federica Panicucci felice per il ritorno di Mattino 5 e per la nuova avventura la timone di Back to School.

Federica Panicucci, concluse le vacanze estive rigeneranti, si prepara a tornare in tv al timone di Mattino 5, al quale mancano pochissimi giorni al debutto, e a lanciarsi nella nuova esperienza come presentatrice di Back to School. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice Mediaset.

Federica Panicucci vuota il sacco su Mattino 5 e Back to School

Sarà un anno molto interessante per Federica Panicucci, volto di Mediaset ormai da diversi anni e presentatrice molto apprezzata dal pubblico. Il 5 settembre 2022, Federica torna su Canale 5 con Mattino 5 consolidando il format che si snoda tra attualità e momenti dedicati al gossip e ai reality show più amati del piccolo schermo. Come ogni anno Panicucci, che ha vissuto momenti di terrore in vacanza, è molto felice di tornare al timone del programma, come ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Amo questo programma e ogni anno è come se fosse il primo. Quando mi fermo e mi guardo indietro vedo tanta esperienza e tante cose fatte. È bello”.

Sempre al magazine, Federica ha raccontato la sua gioia nell’aver ricevuto la proposta di condurre Back to School. Il programma è rimasto senza presentatore dopo che Nicola Savino, una volta conclusa l’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi, ha lasciato Mediaset per approdare con un nuovo format su Tv8, e il Biscione ha pensato immediatamente alla Panicucci.

“Quando mi è stato proposto non ho esitato un minuto. Conoscevo il programma e lo vedevo con i miei figli, l’ho trovato piacevole, molto fresco e divertente. Ho accettato subito con entusiasmo”.