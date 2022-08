Fabrizio Corona si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica poi critica Gabriel Garko

Gossip TV

Fabrizio Corona punge Gabriel Garko dopo l'intervento di chirurgia estetica.

Dopo l’intervento di blefaroplastica, Fabrizio Corona parla della chirurgia estetica e svela cosa pensa dei ritocchini di Gabriel Garko, lanciando all’attore una bella frecciatina.

Fabrizio Corona si mostra dopo l’intervento chirurgico

Fabrizio Corona continua a stupire, mostrandosi pubblicamente dopo essere sottoposto all’intervento chirurgico di blefaroplastica, ovvero un intervento che consiste nell’eliminare la pelle in eccesso delle palpebre. Intervistato da Novella 2000, Fabrizio ha spiegato:

“Mi vedo antesignano anche in questo, vado per i 50 e sembro un ragazzo di 30. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico, né estetico, né mentale, Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto. Ma la chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale. Bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine, non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. Io l’ho sempre ammesso, non bisogna negare la realtà. Tanto sono evidenti”.

Corona è a favore della chirurgia estetica, tranne nei casi in cui si abusa di essa e per fare un esempio cita Gabriel Garko, lanciando una sonora frecciatina all’attore che per lui “sembra una vecchia rifatta”. Corona, inoltre, conferma la sua intenzione di sposare la giovanissima fidanzata Sara Barbieri, senza tuttavia precisare la data delle nozze.