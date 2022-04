Fabrizio Corona risponde alle ultime dichiarazioni di Fedez: "Butti il tuo talento"

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, replica Fedez, e alle sue recenti dichiarazioni rilasciate a Muschio Selvaggio.

Fabrizio Corona non ci sta e dopo le recenti dichiarazioni di Fedez nella puntata di Muschio Selvaggio, ha voluto replicare su Instagram al rapper milanese. Fedez, nel programma in onda su Spotify, ha chiesto a Belen Rodriguez ospite della puntata, il motivo per cui il suo ex fidanzato nutra così tanto odio nei suoi confronti.

"Corona mi odia , è ossessionato da me" ha chiosato Fedez, chiedendo il motivo a Belen. "Non penso che ti odi - ha risposto la showgirl argentina - Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti ma ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato"

Alle parole del marito di Chiara Ferragni, è giunta la replica di Corona su Instagram:

"Partiamo dal presupposto che non ce l'ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal "bolla". Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno . È chi butta via il proprio talento che mi fa inca***re, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato! Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare... Un abbraccio e rimettiti in forma!".

E ancora. Nella storia successiva l'ex re dei paparazzi ricorda a Fedez che i Ferragnez hanno denunciato Corona per diffamazione dopo averli definiti "ebeti", da appuntamento ad entrambi in tribunale:

"A processo te lo spiego, meglio - per poi aggiungere ironicamente - non vedo l'ora di conoscere la Ferry"

E non finita qui. L'ultima Ig Stories di Corona lo ritrae intento a fare un dito medio con la didascalia "Corona non perdona".