Fabrizio Corona pronto a svelare tutta la verità su Ilary Blasi e Francesco Totti nel suo nuovo Libro

Gossip TV

Mentre su Netflix esce il documentario “Ilary”, Fabrizio Corona annuncia l’uscita del suo nuovo libro dove svelerà tutta la verità su Ilari Blasi e Francesco Totti.

Sempre al centro del gossip, Fabrizio Corona si è occupato da vicino del caso del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, facendo rivelazioni scottanti per poi fare pace con la presentatrice romana, e addirittura essere tra i papabili testimoni a suo favore. Ora, in concomitanza con l’uscita del documentario “Ilary” su Netflix, l’ex re dei paparazzi ci ripensa e annuncia l’uscita di un libro che svela tutta la verità sull’ex golden couple.

Fabrizio Corona torna sulla coppia Blasi - Totti

La fine del lungo matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è ancora un argomento scottante del gossip italiano, soprattutto ora che il processo per il divorzio giunge al termine e sembra che entrambi abbiano intenzione di impegnarsi per firmalo il prima possibile. Si mormora che Ilary voglia andare avanti con il compagno Bastian Muller e magari, perché no, sposarsi ancora mentre Totti e Noemi Bocchi parlano di famiglia, e non ci stupiremo se lei annunciasse presto una nuova gravidanza. Nel frattempo, Blasi torna su Netflix con il suo secondo documentario dal titolo “Ilary” dove mostra la sua vita dopo la separazione da Totti e che è piaciuto molto agli spettatori della nota piattaforma streaming. A chi, invece, questa mossa non è proprio piaciuta è Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi è stato al centro dei gossip durante l’addio tra Totti e Ilary, portando alla luce la verità su Cristiano Iovino ovvero il famoso ragazzo del caffè che avrebbe inizialmente messo in crisi l’ex golden copule, che avrebbe in seguito intrecciato, a detta di Corona, rapporti con il Pupone al limite del legale. Ad un certo momento, durante il processo, Fabrizio ha raccontato di essere stato raggiunto dei legali di Ilary e di aver fatto pace con la presentatrice romana dopo anni dalla discussione che tutti ricordano al Grande Fratello, tanto che si pensava che sarebbe stato addirittura uno dei testimoni della Blasi. Invece, ora la situazione è totalmente cambiata e, ad annunciarlo, è proprio l’ex re dei paparazzi su Instagram. Ecco tutti i dettagli.

Corona pubblica un Libro su Totti e Ilary

Per un ventennio Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati la coppia d’oro, quella da guardare come esempio di vero amore e solida famiglia, ma l’addio doloroso tra loro ha messo in discussione tutto. Ed è proprio su questo punto che si concentra la ricerca di Fabrizio Corona nel nuovo libro “La Grande Menzogna”, annunciato poche ore fa tramite la sua pagina ufficiale Instagram accompagnato da un lungo sfogo dell’ex re dei paparazzi. Ecco cosa ha scritto:

“Finalmente, dopo venticinque anni, mi sono rotto il ca**o di questa coppia di caf**i romani. Occhio, Ilary per promuovere la tua serie ho deciso di raccontare tutto quello che non vi ho mai detto sulla loro vita: le loro corna (tantissime quelle del pupone), i loro nuovi amori e il processo di separazione ancora in atto. Poi racconto tutta la verità su Cristiano Iovino, l’uomo del caffè, con cui Ilary ha avuto una relazione fisica (clamorosamente negata in Unica) e con cui Totti ha intrecciato rapporti. Se la televisione fa schifo e nessuno più la guarda è perché tutto viene costruito con il solo fine di vendere prodotti e personaggi“.

Insomma, Corona è pronto a parlare e fare rivelazioni shock sul matrimonio tra Ilary e Totti ma anche su Cristiano Iovino, il noto ragazzo del caffè di Milano che aveva preso parola pubblicamente su Il Messaggero, raccontando la sua verità sulla frequentazione con la presentatrice romana. Totti e Ilary saranno felici della pubblicazione del nuovo libro di Corona? Si pensa che i due potrebbero anche ricorrere a vie legali, soprattutto Blasi che aspetta ancora l'ex dal momento che Netflix, proprio in questi giorni, è uscito il suo secondo documentario che parla della vita post separazione da Totti.