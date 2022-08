Fabrizio Corona lancia un affondo durissimo ad Andrea Iannone ed Elodie

Gossip TV

Dopo che la foto della coppia è diventata virale, Fabrizio Corona ha lanciato una frecciatina ad Andrea Iannone.

Non smette di stupire Fabrizio Corona con le sue affermazioni pungenti, questa volta rivolte ad Andrea Iannone. L’ex di Belen Rodriguez sembra essersi invaghito di Elodie e l’ex re dei paparazzi ha qualcosa da ridire sullo scatto che ritrae la coppia dell’estate.

Fabrizio Corona senza pietà con un Andrea Iannone

Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua e ama seguire gli ultimi scoop del mondo del gossip, senza esimersi dal commentare senza pietà quando lo ritiene opportuno. Pochi giorni fa, il settimanale Chi ha diffuso le foto di Elodie e Andrea Iannone insieme durante le vacanze estive. Scatti che sono seguiti a diverse segnalazioni su quella che è diventata a pieno titolo la coppia più intrigante dell’estate, e che sembrano confermare una liaison tra i due. Osservando la foto del settimanale di Alfonso Signorini, tuttavia, Corona non ha potuto non notare che il pilota di Moto Gp gli somigli sempre di più dal punto di vista fisico.

“Ragazzi non sapevo di essermi messo con Elodie. Cosplayer”.

Fabrizio Corona che dà del cosplayer di Fabrizio Corona ad Andrea Iannone, e i pianeti si allineano.

(Vi prego, lasciate in pace i capelli di Elodie, che al naturale è ancora più Dea) pic.twitter.com/6yhtKXjCgB — Alice Valeria Oliveri (@tudifrudi) August 26, 2022

Questo il commento sibillino che Corona ha fatto su Instagram e che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. Secondo l’ex paparazzo, dunque, Iannone avrebbe copiato in qualche modo il suo look e bisogna ammettere che lui non è il solo a pensarlo. Già da quando il pilota faceva coppia fissa con Belen Rodriguez, sfoggiando il suo grande cambiamento fisico, diversi fan lo hanno accusato di voler emulare Corona a tutti i costi. Del resto, forse proprio a causa del passato in comune con la showgirl argentina, tra i due non vi è mai stata una grande simpatia, se così si può dire!