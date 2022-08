Fabrizio Corona festeggia con Carlos, assente Nina Moric: "È in un momento difficile"

Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria, hanno festeggiato insieme il compleanno nella città originaria dell'ex re dei paparazzi, Catania. Per il 20esimo compleanno di Carlos, in cui era presente anche la fidanzata di Corona Sara Barbieri, padre e figlio hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi.

Carlos Maria ha parlato del profondo rapporto che ha con il padre ma anche di una grande assenza al compleanno: quella della madre Nina Moric, con cui, ormai da tempo, ci sono costanti alti e bassi.

Sull'assenza di Nina, ha dichiarato:

Anche Fabrizio è intervenuto affermando:

A proposito del legame nato con Sara Barbieri, Carlos ha detto:

Fabrizio e il figlio avrebbero in progetto di trasferirsi a Los Angeles:

Gli auguri di Nina Moric in occasione del compleanno di Carlos:

Ti stai avventurando in un viaggio attraverso la vita, ma ricordati sempre di assaporare ovunque tu vada l’amore che ti viene dato e che puoi osare. Se avrai bisogno di piangere, fallo, non nascondere mai la tua sensibilità. Arrabbiati solo per le cose importanti. Non giudicare, per non essere giudicato. Molte porte della vita si apriranno e molte altre resteranno chiuse o si chiuderanno. Di fronte alle avversità, prova a pensare a ciò che il problema sta cercando di insegnare . E se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te. Ora diventa uomo, Buon Compleanno. Tua madre…