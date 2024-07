Fabrizio Corona fa una rivelazione inaspettata su Barbara d’Urso e Mediaset

Gossip TV

Fabrizio Corona si lascia andare a nuovi retroscena sul rapporto con Barbara d’Urso e svela un aneddoto su Mediaset e Live-Non è la d’Urso.

Fabrizio Corona sa come catalizzare l’attenzione del pubblico, lasciandosi andare sempre a nuove rivelazioni e retroscena a proposito dei personaggi più famosi allo showbitz italiano. L’ex re dei paparazzi, questa volta, tira in ballo Barbara D’Urso e Mediaset. Ecco cosa ha detto.

Fabrizio Corona diventa padre bis ma non rinuncia al gossip

Periodo d’oro per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è un uomo libero agli occhi della Legge, ha ripreso la sua attività di grande conoscitore del mondo del gossip ponendosi sempre al centro degli ultimi pettegolezzi, e ora sta diventare anche nuovamente padre. Corona e la giovane fidanzata Sara Barbieri, infatti, sono in attesa di un maschietto e sembrano essere al settimo cielo mentre si godono le vacanze insieme con il pancino della bella modella in vista. Poche ore fa, ospite del podcast “2046” di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Corona è tornato a parlare del suo rapporto con Barbara D’Urso.

Tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi ci sono stati diversi scontri in passato, e la pace è avvenuta in diretta Tv con le scuse pubbliche di Fabrizio e Barbara durante Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5. Proprio a proposito di questo e del programma di Mediaset, Corona ha fatto qualche importante precisazione.

Fabrizio Corona torna a parlare di Barbara D’Urso

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona non è sempre stato rose e fiori, ma l’ex re dei paparazzi è stato tra i primi a difendere la presentatrice partenopea quando Mediaset decise di fare a meno di lei improvvisamente. Barbara, che potrebbe far parte del cast di Ballando con le Stelle, ha sofferto molto per questa situazione e Corona ha preso le sue parti senza pensarci due volte. Parlando dell’episodio in cui fecero pubblicamente pace nello studio di Live-Non è la d’Urso, Fabrizio ha ammesso:

“Se ho mai chiesto scusa a qualcuno nella mia vita? No, anzi, sì, una volta sola, a Barbara d’Urso, ma anche per soldi […] Allora dovete sapere che io e Barbara ci conosciamo da tanto, poi a un certo punto abbiamo fatto una guerra di alti e bassi tra amore, amorissimo, amorino, liti, litigate forti, odio, una roba allucinante”.

Ha raccontato Corona, spiegando che l’occasione si è creata quando Mediaset ha deciso di dare spazio alla d’Urso in prima serata, commettendo un azzardo dato che il programma della conduttrice partenopea figurava come infonews e dunque come parte giornalistica dell’azienda. I vertici del Biscione hanno voluto Corona a tutti i costi nella prima puntata, promettendogli dunque una bella somma in cambio, ma lui ha dovuto chiedere scusa a Barbarella che altrimenti si sarebbe opposta all’ospitata.