Fabrizio Corona: "Chiara Ferragni ha una famiglia che la supporta, Fedez tra cinque anni è a rischio suicidio"

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, nel podcast Gurulandia, è tornato a parlare dei Ferragnez ma non solo. Parole di fuoco anche su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser freschi di nozze celebrate il 30 giugno scorso.

Fabrizio Corona: "Fedez è problematico, Chiara Ferragni? Deve reagire"

Per ciò che concerne Fedez e Chiara Ferragni, Corona ha svelato nuovi retroscena sull'attuale situazione, in cui entrambi continuano a essere al centro delle cronache mondano per presunti flirt, paparazzate e news di ogni tipo. L'ex re dei paparazzi ha detto più volte di essere ormai un confidente per il rapper milanese e dunque un testimone più che attendibile dei suoi stati d'animo.

“Fedez è lunatico. Lui è una persona problematica con tanti problemi personali ed è molto solo. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Lui ha la sindrome di Peter Pan basta guardare la casa che ha fatto. Se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo dimentichiamo. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui tra cinque anni è a rischio suicidio. Sull’operazione OnlyFans, io l’ho chiamato e gli ho detto ‘ti devo fare i complimenti’. Perché? È stata un’operazione strategica. Lui è stato l’unico artista in Italia a fare un post condiviso con OnlyFans. Non l’ha fatto lui ma l’ha fatto l’alter ego di Fedez”

Secondo l'ex agente dei vip, Chiara Ferragni sta attraversando un periodo molto difficile. Corona è convinto che il ruolo di madre della celebre imprenditrice digitale non sarà mai più lo stesso. A suo avviso, Chiara è "oggettivamente una donna finta". Il "Caso Pandoro" ha avuto ripercussioni significative sulla vita di Chiara Ferragni, influenzando negativamente il suo lavoro, le sue finanze e i suoi contratti. Corona ha anche commentato la decisione di Chiara di viaggiare su un aereo di linea invece di uno privato in quanto avrebbe intenzione di "limitare le spese".

"Sono sicuro che ciò che ha fatto la Ferragni non è stato intenzionale. Deve raccontare la sua storia con sincerità. Reagisci, perché altrimenti sei finita", ha dichiarato Corona.

"Cecilia e Ignazio? Matrimonio da serie C "

Ma non è finita qui. Fabrizio ha commentato anche il recente matrimonio tra Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sua ex nota fidanzata e Ignazio Moser, convolati a nozze il 30 giugno scorso. Un matrimonio "davvero brutto" ha dichiarato, criticando invitati, musica, location: "nozze da serie C" . Corona ha concluso il suo sfogo rivelando il motivo per cui non è stato invitato:

"Ma secondo te perché non sono stato invitato? Belen è una delle mie migliori amiche. Lei non mi ha invitato perché potevo essere un elemento destabilizzante".