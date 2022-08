Evelina Sgarbi rifiuta il Grande Fratello Vip: Ecco chi è la figlia di Vittorio Sgarbi

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi che ha detto "no" ad Alfonso Signorini.

Conosciamo meglio Evelina Sgarbi, la ragazza che ha fatto infuriare suo padre, Vittorio Sgarbi, per aver respinto l'offerta di Alfonso Signorini di partecipare al Grande Fratello Vip!

Evelina Sgarbi: Ecco chi è la figlia di Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi nasce a Torino, in Piemonte, ma vive a Biella. Classe 2000, ha dunque 22 anni. Evelina studia Design e Architettura presso l'Istituto Marangoni di Milano, e proprio come suo padre, il noto critico e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi, ha una spiccata passione per il mondo dell'arte. La madre, invece, è Barbara Hary, una storica torinese.

In un'intervista a Novella 2000, Sgarbi aveva dichiarato:

L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me.

Al Corriere delle Sera, invece, aveva raccontato:

Si è iscritta a Design e Architettura e ha ottenuto, da me, l’appartamento a Torino e il computer più costoso del mondo. Sostanzialmente, sa farsi valere. Devo dire che mi sta molto simpatica. E, come vede, il padre serve: elargisco emolumenti mensili a due figli.

A differenza della primogenita, Alba, Sgarbi ha ammesso di aver subito riconosciuto Evelina:

Però, le verifiche di DNA non le ho mai fatte, perché io figli li riconosco dalle orecchie. Inoltre, Evelina è molto sveglia, molto furba, ma un po’ irritante perché ha un temperamento simile al mio.

Al momento non è chiaro se la giovane sia fidanzata, oppure single: neanche dai suoi profili social si riesce a capire. Evelina, infatti, è molto riservata. Probabilmente, è proprio questa sua caratteristica che l'ha portata a rifiutare la proposta di Alfonso Signorini di entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sempre a Novella 2000, Sgarbi ha detto di non aver preso bene questa decisione della figlia:

Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista. Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF VIP non fosse degno di lei.