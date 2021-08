Eva Henger rompe il silenzio sul rapporto con Mercedesz dopo la fine della relazione con Lucas Peracchi

Gossip TV

Eva Henger rivela: "Bisogna procedere piano piano".

La storia d'amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è giunta al capolinea da già qualche mese. Una rottura che è stata vista dalla madre di lei, Eva, un'occasione per cercare di recuperare il rapporto con la figlia.

Eva Henger e il rapporto con la figlia Mercedesz: la verità

Dopo tanti litigi e diverse incomprensioni, Lucas e Mercedesz hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. Proprio per amor di Lucas, la bella Mercedesz aveva messo in discussione il rapporto con la madre Eva Henger, allontanandola e smettendo di frequentarla. A distanza di alcuni mesi dalla rottura, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, la Henger ha vuotato il sacco e rivelato in che rapporti è oggi con la figlia Mercedesz: "Con lei al momento non sto litigando, siamo in un momento di pace e di tranquillità. Bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà".

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Mercedesz abbia voltato pagina dopo la rottura con Lucas accanto a un nuovo compagno. Al momento, però, non è arrivata nessuna conferma e smentita da parte dei diretti interessati. Staremo a vedere.