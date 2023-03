Eros Ramazzotti, c'è un nuovo amore nella vita del cantante! La foto non mente!

Gossip TV

Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto con la nuova fiamma, pubblicando una foto insieme a lei. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Eros Ramazzotti è noto, oltre che per essere uno dei grandi cantautori della scena italiana, anche per la sua vita sentimentale, legata per molti anni prima alla showgirl Michelle Hunziker - madre della primogenita Aurora Ramazzotti - e poi con Marica Pellegrini, con la quale ha avuto i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e da cui si è separato nel 2019. A quanto sembra, nella vita del cantautore c'è, oggi, una nuova fiamma.

Eros Ramazzotti, chi è la nuova fiamma?

Intervistato recentemente, il cantante aveva rivelato che poteva esserci un nuovo amore nella sua vita, ma non aveva voluto rivelare di chi si trattava. Tuttavia, Ramazzotti ha deciso di uscire allo scoperto e pubblicare una foto sui social con la nuova compagna: la donna è ritratta di profilo, ma non è stato possibile risalire alla sua identità, anche perché il cantante non ha taggato nessun posto, né nome nella storia.

Si tratterebbe della prima storia dopo la fine del secondo matrimonio, quello con Marica Pellegrini, finito nel 2019: Ramazzotti era stato paparazzato con la modella Giulia Accardi, ma è evidente che il loro flirt è durato poco. Nessuna speranza di un ritorno di fiamma con l'ex storica del cantante, Michelle Hunziker, dato che come ha rivelato lei stessa in una recente intervista a Verissimo, il loro rapporto si è trasformato in una bella e profonda amicizia.

Ramazzotti tra un mese diventerà anche nonno, dato che la primogenita Aurora è in dolce attesa e partorirà a breve un maschietto.