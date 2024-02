Emma rompe il silenzio sul presunto Flirt con Tedua, cosa ha rivelato

Gossip TV

Emma Marrone e Tedua sono una coppia? La cantante ha fatto chiarezza su ciò che è successo con il giovane collega dopo il Festival di Sanremo.

La fine del Festival di Sanremo ha portato con sé un’ondata di gossip decisamente piccanti, legati in particolare alle confessioni di Emma sul giovane collega Tedua e agli avvistamenti dei due cantanti nella serata in discoteca dopo la Finale. Ospite nella trasmissione radio di Diletta Leotta, la cantante ha fatto chiarezza rivelando cosa è successo con il rapper.

Emma e Tedua, cosa è successo? Parla la cantante

La 74esima edizione del Festival di Sanremo, vinta da Angelina Mango con “La Noia”, ha portato con sé gossip e polemiche e questa volta Emma Marrone è stata la grande protagonista di uno dei rumors più piccanti del momento. La cantante ha ammesso di avere una cotta per Tedua, giovane collega che ha confidato di aver cercato su internet e di trovare decisamente attraente. Le affermazioni di Emma hanno scatenato i suoi fan, soprattutto quando i due sono stati avvistati insieme alla festa in discoteca dopo la Finale sanremese, dove sembra che anche un’ex allieva di Amici si sia fatta avanti con il rapper.

Insomma, Emma e Tedua hanno un flirt oppure no? A rispondere è stata proprio la cantante ai microfoni di Radio 105, interrogata da Diletta Leotta che l’ha messa sotto torchio per scoprire la verità. Sebbene Emma abbia negato tutto, rivelando che tra lei e il rapper ci sono stati solo un paio di drink durante la festa e che si sono divertiti insieme a tutti gli altri presenti, quando Leotta le ha chiesto cosa avrebbe cucinato a Tedua per sedurlo con una cena, lei ha dato una risposta decisamente piccante.

“Un gin tonic, spero di non avere il tempo di mangiare”, ha replicato Emma alludendo al fatto che Tedua gli interessa eccome. Insomma, potrebbe essere che la cantante stia cercando di confondere le acque non volendo confermare nulla, dato che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma potrebbe anche trattarsi di una semplice battuta ironica, essendo lei decisamente sarcastica. Voi cosa ne pensate?