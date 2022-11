Emma Marrone e il desiderio di avere un figlio anche senza un compagno: "Perché in Italia non è possibile?"

Gossip TV

A Vanity Fair la cantante Emma Marrone ha confessato il suo desiderio di maternità e quanto sia difficile, qui in Italia, avere un figlio anche senza un compagno. Ecco cosa ha detto.

Intervistata da Claudia Parzani per Vnaity Fair, Emma Marrone ha rivelato il suo desiderio di maternità e le difficoltà per una donna single, in Italia, di poter realizzare il sogno di diventare madre.

Emma Marrone: "In Italia non mi è permesso avere un figlio da sola"

Una tematica controversa e di cui troppo poco si parla ancora oggi, quella della maternità attraverso la fecondazione assistita. Emma Marrone, invece, ne parla a Vanity Fair, in occasione dell'uscita del suo nuovo album Sbagliata ascendente Leone, per esprimere la sua frustrazione e manifestare il suo desiderio di poter avere un figlio anche senza avere un compagno:

" Non siamo libere di gestire il nostro corpo e questa è una violenza. Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto. Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene."

La cantante ha espresso la sua rabbia per non poter accedere a strumenti che le permetterebbero di realizzare il sogno di diventare madre e che, come a lei, sono preclusi a tutte le donne in Italia. Emma ha anche parlato della forte disparità economica e sociale che c'è tra uomini e donne nel nostro Paese, un gap che sembra aumentare di anno in anno: