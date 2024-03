Emma e Tedua di nuovo vicini, il video del Party ''incastra'' la coppia?

Gossip TV

Emma Marrone e Tedua si stanno frequentando? Un video, girato durante un party a Milano, parla chiaro.

Emma Marrone e Tedua si stanno frequentando in gran segreto? Dopo il Festival di Sanremo questa coppia è diventata oggetto di numerosi gossip e avvistamenti e ci sono fan che sperano di vederli insieme. Nelle ultime ore, poi, un video sembra incastrare i due cantanti e i rumors tornano prepotentemente a farsi sentire.

Emma e Tedua stanno insieme? Nuovo video dei cantanti

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha portato con sé anche una sana dose di gossip, servito su un piatto d’argento da Emma Marrone che ha ammesso di trovare interessante e attraente il collega Tedua, e di non avvicinarlo solo ed esclusivamente per la differenza d’età. Proposito che si è poi sciolto come neve al sole quando i due sono stati pizzicati insieme, in atteggiamenti complici, durante la festa in discoteca dopo la tanto attesa finale che ha incoronato vincitrice Angelina Mango.

Nonostante i rumors sul flirt, Emma ha negato tutti durante un’intervista radiofonica con Diletta Leotta, per poi lanciare comunque una battuta ironica con doppio senso. Pochi giorni fa, Tony Effe ha organizzato un party per il lancio del suo nuovo disco, un party dove si sono presentati diversi influencer e cantanti tra cui proprio Emma e Tedua. E grazie a questo evento milanese sono scoppiati nuovi gossip sulla coppia, dato che su Tik Tok è apparso il video dei due cantanti in atteggiamenti intimi.

Emma si aggrappa a Tedua abbracciandolo da dietro e il rapper appare perfettamente a suo agio in questo abbraccio. Dunque i fan della coppia, ancora non di fatto, sono tornati alla carica ammettendo di sperare nel lieto fine per loro e di vederli ufficialmente insieme. Al momento, occorre precisare, nessuno dei due ha fatto parola del video e di quanto accaduto al party, non confermando dunque la loro liaison.